Kaza Sonrası Birbirlerine Girdiler! 1 Yaralı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışmada bir kişi yaralandı. Gece saat 01.00 sıralarında Ebu İshak Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi’nde yaşanan kazada, E.E. yönetimindeki 16 S 1773 plakalı servis minibüsü, kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından sürücüler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, minibüs şoförü E.E.’yi darp ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsü E.E.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan otomobil sürücüsünü tespit etmek ve yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA