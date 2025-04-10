Dev Tavuk Zincirinde Ölümcül Bakteri! Her Eve Giriyordu, Marketlerden Toplatılıyor

Türkiye’nin en büyük tavuk içerikli gıda firmalarından olan Şenpiliç’in ürettiği ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürününde ölümcül bir bakteri tespit edildiği iddia edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın firmaya para cezası kestiği bildirilirken, ürünler için toplatma kararı verildi.

Denetle isimli sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde L. monocytogenes bakterisi tespit edildiği ortaya çıktı.

Bakanlık personeli tarafından alınan numunelerin laboratuvar incelemelerinde, L. Monocytogenes, insan sağlığı için tehlike saçan ürünlerin toplatılması için il müdürlüklerine yazı gönderildiği bildirildi.

Müdürlüklere gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır."

Bu ifadelerin ardından ürünlerin en kısa sürede toplatılması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi