Ünlü Tereyağı Markasında Dışkı Tespit Edildi: Marketler Alarma Geçti! Hepsi Acil Toplatılıyor
ABD'nin ünlü tereyağı markası Cabot Creamery'de, hijyen riski taşıyan ve dışkı kaynaklı kontaminasyonun işareti olarak kabul edilen koliform bakteri tespit edildi. Skandalın ardından 1.700 poundluk tereyağları piyasadan acil olarak toplatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’nin önde gelen süt ürünleri üreticilerinden biri olan Cabot Creamery, bazı tereyağı ürünlerinde hijyen riski taşıyan ve dışkı kaynaklı kontaminasyonun işareti olarak kabul edilen koliform bakteri saptanması üzerine binlerce paketi raflardan toplatma kararı aldı. Toplamda 1.700 pound (yaklaşık 770 kilogram) ürünü kapsayan geri çağırma, firmanın bağlı bulunduğu Agri-Mark Inc tarafından gönüllü olarak başlatıldı.
Geri çağırma işlemi, Cabot Creamery markasına ait 8 onsluk "Ekstra Kremalı Premium Deniz Tuzlu Tereyağı" ürününü kapsıyor. Geri çağrılan paketler, ikili karton kutular içinde satılıyor ve şu bilgilerle ayırt ediliyor:
Son tüketim tarihi: 9 Eylül 2025
Parti numarası: 090925-055
UPC kodu: 0 78354 62038 0
MARKETLER ALARMA GEÇTİ
Şirket, söz konusu ürünlerin yedi farklı eyalette satışa sunulduğunu ve tüketicilerin bu partiye ait ürünleri kesinlikle tüketmemeleri, doğrudan satın aldıkları mağazaya iade etmeleri gerektiğini vurguladı.
KOLİFORM BAKTERİ NEDİR?
Koliform bakterileri doğrudan hastalığa yol açan mikroorganizmalar olmasa da, gıdalarda tespit edilmeleri üretim hijyeninin yeterli olmadığını gösteriyor. Bu durum, özellikle E. coli ve salmonella gibi tehlikeli patojenlerin üründe bulunma ihtimalini artırıyor. Koliformlar genellikle toprak, su veya hayvansal atıklardan bulaşabiliyor ve dışkı kaynaklı kontaminasyonun işareti olarak kabul ediliyor.
ÖLÜMCÜL TEHLİKE SAÇIYOR
University College London bünyesinde görev yapan mikrobiyoloji uzmanı Dr. Elaine Cloutman-Green, bu tür bakterilerin insan bağırsağında doğal olarak bulunsa da gıdada bulunmasının ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için bu tür kontaminasyonlar hayati tehlike oluşturabilecek sağlık sorunlarına yol açabiliyor.