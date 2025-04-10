Ünlü Tereyağı Markasında Dışkı Tespit Edildi: Marketler Alarma Geçti! Hepsi Acil Toplatılıyor

KOLİFORM BAKTERİ NEDİR?

Koliform bakterileri doğrudan hastalığa yol açan mikroorganizmalar olmasa da, gıdalarda tespit edilmeleri üretim hijyeninin yeterli olmadığını gösteriyor. Bu durum, özellikle E. coli ve salmonella gibi tehlikeli patojenlerin üründe bulunma ihtimalini artırıyor. Koliformlar genellikle toprak, su veya hayvansal atıklardan bulaşabiliyor ve dışkı kaynaklı kontaminasyonun işareti olarak kabul ediliyor.