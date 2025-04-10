Ünlü Tereyağı Markasında Dışkı Tespit Edildi: Marketler Alarma Geçti! Hepsi Acil Toplatılıyor

ABD'nin ünlü tereyağı markası Cabot Creamery'de, hijyen riski taşıyan ve dışkı kaynaklı kontaminasyonun işareti olarak kabul edilen koliform bakteri tespit edildi. Skandalın ardından 1.700 poundluk tereyağları piyasadan acil olarak toplatılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Tereyağı Market
Ünlü Tereyağı Markasında Dışkı Tespit Edildi: Marketler Alarma Geçti! Hepsi Acil Toplatılıyor - Resim: 1

ABD’nin önde gelen süt ürünleri üreticilerinden biri olan Cabot Creamery, bazı tereyağı ürünlerinde hijyen riski taşıyan ve dışkı kaynaklı kontaminasyonun işareti olarak kabul edilen koliform bakteri saptanması üzerine binlerce paketi raflardan toplatma kararı aldı. Toplamda 1.700 pound (yaklaşık 770 kilogram) ürünü kapsayan geri çağırma, firmanın bağlı bulunduğu Agri-Mark Inc tarafından gönüllü olarak başlatıldı.

1 4
Ünlü Tereyağı Markasında Dışkı Tespit Edildi: Marketler Alarma Geçti! Hepsi Acil Toplatılıyor - Resim: 2

Geri çağırma işlemi, Cabot Creamery markasına ait 8 onsluk "Ekstra Kremalı Premium Deniz Tuzlu Tereyağı" ürününü kapsıyor. Geri çağrılan paketler, ikili karton kutular içinde satılıyor ve şu bilgilerle ayırt ediliyor:

Son tüketim tarihi: 9 Eylül 2025

Parti numarası: 090925-055

UPC kodu: 0 78354 62038 0

MARKETLER ALARMA GEÇTİ

Şirket, söz konusu ürünlerin yedi farklı eyalette satışa sunulduğunu ve tüketicilerin bu partiye ait ürünleri kesinlikle tüketmemeleri, doğrudan satın aldıkları mağazaya iade etmeleri gerektiğini vurguladı.

2 4
Ünlü Tereyağı Markasında Dışkı Tespit Edildi: Marketler Alarma Geçti! Hepsi Acil Toplatılıyor - Resim: 3

KOLİFORM BAKTERİ NEDİR?

Koliform bakterileri doğrudan hastalığa yol açan mikroorganizmalar olmasa da, gıdalarda tespit edilmeleri üretim hijyeninin yeterli olmadığını gösteriyor. Bu durum, özellikle E. coli ve salmonella gibi tehlikeli patojenlerin üründe bulunma ihtimalini artırıyor. Koliformlar genellikle toprak, su veya hayvansal atıklardan bulaşabiliyor ve dışkı kaynaklı kontaminasyonun işareti olarak kabul ediliyor.

3 4
Ünlü Tereyağı Markasında Dışkı Tespit Edildi: Marketler Alarma Geçti! Hepsi Acil Toplatılıyor - Resim: 4

ÖLÜMCÜL TEHLİKE SAÇIYOR

University College London bünyesinde görev yapan mikrobiyoloji uzmanı Dr. Elaine Cloutman-Green, bu tür bakterilerin insan bağırsağında doğal olarak bulunsa da gıdada bulunmasının ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için bu tür kontaminasyonlar hayati tehlike oluşturabilecek sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

4 4