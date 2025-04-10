Bakanlık Yeni Listeyi Açıkladı, Zeytinyağındaki Ortak Hile Ortaya Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit veya tağşiş yapan işletmeleri açıkladığı ifşaat listeleri son aylarda art arda yayımlanırken, vatandaşın gıda güvenliği hakkındaki endişesi katlandı. Et, süt, yağ ve baharat gibi birçok üründe kimi zaman sağlığa risk dahi oluşturabilecek usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıkınca, gıdadaki tedbirsizlik de Meclis gündemi de dahil ülkedeki birçok kademedeki platformda tartışma konusu oldu.

TOHUM YAĞLARI KARIŞTIRMIŞLAR

Vatandaş artık bakanlığın yayımladığı listeleri dikkatle takip etmeye başlarken, 10 Nisan 2025 tarihli son listede çok sayıda zeytinyağı markası olduğu fark edildi. Listede, İzmir merkezli Hilal Hayvansal Ürünler Yem Süt ve Süt Ürünleri şirketinin Gerçek Gemlik, Marmara Edremit, Natürel Lüks Lezzet Edremit, Lüks Lezzet Edremit, Ayvalık, Körfez Edremit ve Natürel Akdeniz markaları, tohum yağları karıştırıldığının tespit edilmesi nedeniyle yer aldı.

Listede yer alan bir diğer şirket de Doğadan Toptan Tedarik Gıda Nakliye İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ticaret Limited şirketi oldu. Firmanın Ayşegül Yıldırım'dan ve Has Edremit markalarının zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. Özdeğirmenciler Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin Gemlik ve Gerçek Gemlik markaları da aynı sebepten listeye girdi.

BİRÇOK MARKA LİSTEDE

Bunların yanında Kurtul Köy Zeytinleri şirketi, Onay Ticaret'in Ayvalık markası, Efeoğulları şirketinin Ayvalık Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı, Sonkoz Yağ Gıda Ayvalık Koop, Eat Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret şirketinin Egenin Lezzet Klasiği, Zeki Koçhan'ın Ege Ayvalık ve Ege Tadım markaları ve Öztuğ Özbirlik'in zeytinyağları da yine tohum yağları karıştırıldığının tespiti üzerine listeye girdi.