Gıda Güvenliği Kimin Sorumluluğunda?

"Kim suçlu, hangi işletme kapatılsın, biz işaret ediyoruz. Suçluların ne zaman serbest kalacağını da biz tahmin ediyoruz. Ve genellikle haklı çıkıyoruz."

Son Güncelleme:
Mete Yolaş

Mete Yolaş

[email protected]

Tüm Yazıları

Tarım ve Orman Bakanlığı’na hep birlikte danışmanlık yapıyoruz. Gıda güvenliği ihlallerini biz gösteriyoruz. Ne yapılması gerektiğini biz anlatıyoruz. Benzer durumların nasıl tespit edileceğini biz söylüyoruz. Bu işten çok yorulduk.

GIDA DENETİMİNİ BİZ YAPTIRIYORUZ

Gıda zehirlenmesi artık hepimizin kara yazısı oldu. Piyango hangimize vuracak diye tedirginlikle bekliyoruz. Sosyal medyada ava çıkar gibi gıda güvenliğini ihlal eden işletmeleri avlıyoruz. Birbirimizi uyarıyoruz. İhlalleri Bakanlık’a gösterip önlem alınmasını talep ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise topyekûn zehirlenmediysek ciddiye almıyor. Hepimiz zehirlendiğimizdeyse işletmeye baskın düzenliyor, devletin yumruğunu masaya vuruyor, kameralar önünde poz veriyor. Oysa biz, daha önce defalarca benzer ihlalleri gösterip önlem alınmasını istiyoruz.

Ama önleyici tedbirler alınmıyor, denetimlerde ihlallerin kök nedenleri tespit edilmiyor, veri tutulmuyor. İhmaller böyle böyle büyüyerek devam ediyor.

SÜRECİ TEPKİLERİMİZ YÖNLENDİRİYOR

Zehirlenmenin sonuçlarını da bizim gösterdiğimiz tepkiler belirliyor. Tepki büyükse Bakanlık masaya sert yumruk indiriyor. Tepki cılızsa, mahalle muhtarı seviyesinde açıklamayla geçiştiriyor. İhlallerin hukuki bir karşılığı yok. Ve bu karşılığın olması için de Bakanlık çaba göstermiyor.

Savcılık da dönüp yine bize bakıyor. Kim suçlu, hangi işletme kapatılsın, biz işaret ediyoruz. Suçluların ne zaman serbest kalacağını da biz tahmin ediyoruz. Ve genellikle haklı çıkıyoruz.

Peki o zaman soruyoruz: gıda güvenliğini elimizde telefonla biz mi sağlamalıyız?

Son Güncelleme:

Mete Yolaş Arşivi

Denetimlerin ve Yasaların Açmazı! Cezalarla Gıda Güvenliği Sağlanabilir mi? 07 Nisan 2025
Gıdaya Harcanan Para Kime Gidiyor? 03 Nisan 2025
Tarım ve Orman Bakanlığı Zincir Restoranları Denetliyor mu? Gıda Güvenliğinde Büyük Açık 31 Mart 2025
İBB, Kent Lokantaları’yla Gıda Sistemini Nasıl Dönüştürdü? 27 Mart 2025
Tekelleşmeye Karşı Satın Almama Özgürlüğü 24 Mart 2025
Türkiye’de Gıda Mühendisliği Eğitimi Krizde 20 Mart 2025
Mete Yolaş Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster Çilesi de Sevdası da Bitmeyen Kadınlar: Belleğe Çakılanlar!
Hatice Turhan
Hatice Turhan Transparan Erkekler
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler Bir Yanıp Bir Sönen Şampiyonluk Ateşi
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Panik Atak mı, Kalp Krizi mi? Fark Nasıl Anlaşılır?
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Burcuna Göre Gizli Gücün Ne?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na Önemli Atamalar Cumhurbaşkanı'ndan Politika Kurullarına Önemli Atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması 13 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı
Özgür Özel'den Mahir Polat'a Ziyaret: 'Ortak Vicdan Harekete Geçti' Özgür Özel'den Mahir Polat'a Ziyaret
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kafa Karıştıran Anlaşma! 2 Bin Liralık İş İçin 2 Milyon Liralık İhale 2 Bin Liralık İş İçin 2 Milyon Liralık İhale