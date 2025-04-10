Gıda Güvenliği Kimin Sorumluluğunda?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na hep birlikte danışmanlık yapıyoruz. Gıda güvenliği ihlallerini biz gösteriyoruz. Ne yapılması gerektiğini biz anlatıyoruz. Benzer durumların nasıl tespit edileceğini biz söylüyoruz. Bu işten çok yorulduk.

GIDA DENETİMİNİ BİZ YAPTIRIYORUZ

Gıda zehirlenmesi artık hepimizin kara yazısı oldu. Piyango hangimize vuracak diye tedirginlikle bekliyoruz. Sosyal medyada ava çıkar gibi gıda güvenliğini ihlal eden işletmeleri avlıyoruz. Birbirimizi uyarıyoruz. İhlalleri Bakanlık’a gösterip önlem alınmasını talep ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise topyekûn zehirlenmediysek ciddiye almıyor. Hepimiz zehirlendiğimizdeyse işletmeye baskın düzenliyor, devletin yumruğunu masaya vuruyor, kameralar önünde poz veriyor. Oysa biz, daha önce defalarca benzer ihlalleri gösterip önlem alınmasını istiyoruz.

Ama önleyici tedbirler alınmıyor, denetimlerde ihlallerin kök nedenleri tespit edilmiyor, veri tutulmuyor. İhmaller böyle böyle büyüyerek devam ediyor.

SÜRECİ TEPKİLERİMİZ YÖNLENDİRİYOR

Zehirlenmenin sonuçlarını da bizim gösterdiğimiz tepkiler belirliyor. Tepki büyükse Bakanlık masaya sert yumruk indiriyor. Tepki cılızsa, mahalle muhtarı seviyesinde açıklamayla geçiştiriyor. İhlallerin hukuki bir karşılığı yok. Ve bu karşılığın olması için de Bakanlık çaba göstermiyor.

Savcılık da dönüp yine bize bakıyor. Kim suçlu, hangi işletme kapatılsın, biz işaret ediyoruz. Suçluların ne zaman serbest kalacağını da biz tahmin ediyoruz. Ve genellikle haklı çıkıyoruz.

Peki o zaman soruyoruz: gıda güvenliğini elimizde telefonla biz mi sağlamalıyız?