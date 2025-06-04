Lahmacunun Değil, Otelin Fiyatına Bak

Artık dert yanan turizmcilere inanmıyorum. Allah'tan bilgisayar ve rezervasyon siteleri çıktı da geçmişte hangi otelde kaça kaldığımızı görebiliyoruz. Bu sayede nasıl kazıklandığımızı da.



Şimdi kendi kaldığım bir otelden örnek vermek istiyorum. Bodrum’da. 2017 yılında yani tam 8 yıl önce. Kuum Otel’de Haziran sonu, Perşembe-Pazar üç gece kalmışım. Ödediğim ücret ise tam tamına 400 Euro.



Şimdi çalışma masamda otururken şeytan dürttü. 8 yıl önce kaldığım tarihler şansıma yine Perşembe-Pazar’a denk geliyordu. Otelin sitesine girdim ve aynı tarihte aynı oda aynı insan. Fiyat ne olmuş dersiniz?



Sıkı durun.



1.336.50 Euro. Yüzde 340 Euro enflasyonu. İnanılmaz bir artış. Bu sürede ne Türkiye bu kadar zenginleşti, ne gelir bu kadar arttı.



Hani olur ya “Belki haksızlık yapıyorum” dedim. Bu kez de 2015 yılında Londra’da kaldığım beş yıldızlı dünya çapında ünlü bir otel zincirinin fiyatlarını karşılaştırdım. 2015 yılında, yani 10 yıl önce Aralık ayı sonu yine Perşembe-Pazar 3 gece kalmışım. Euro bazında da 367 Euro ödemişim.



Şimdi bu Aralık için rezervasyon yaptırmaya kalksam ne öderim dersiniz?



Şimdiki fiyat: 547 Euro.



Fiyat artışı, 10 yılda Euro bazında yaklaşık yüzde 50.



Üstelik 10 yılda. Diğeri 8 yıl idi.



Anlayacağınız sevgili dostlar, bu fiyatlar ve her fırsatta “Yandık, bittik” diye ağlaşan turizmcilerden artık İllallah geldi.



Londra’nın göbeğinde 10 yılda yüzde 50 Euro enflasyonu, Bodrum’da 8 yılda yüzde 340 Euro enflasyonu.



Yazıktır bize, yazıktır turizmimize.