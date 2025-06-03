Genç Beyinlerde Sessiz Tehlike: Alzheimer Riski 20’li Yaşlarda Tespit Edilebilir mi ?

"Alzheimer hastalığı, sadece yaşlıların sorunu değil. Araştırmalar gösteriyor ki bu hastalık genç yaşlarda vücutta iz bırakmaya başlıyor."

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Dr. Bayram Yıldız

Dr. Bayram Yıldız

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Bugüne kadar Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılık hastalığı olarak görülüyordu. Ancak son araştırmalar, bu hastalığın belirtilerinin düşündüğümüzden çok daha erken başlayabileceğini ortaya koyuyor.

Alzheimer nedir?

Alzheimer hastalığı, en yaygın demans (bunama) türlerinden biridir. Hafıza kaybı, düşünme becerilerinde zayıflama ve günlük yaşamı sürdürmede güçlüklerle kendini gösterir. Genellikle 65 yaş ve sonrasında görülür.

Ancak bilim insanları artık biliyor ki, Alzheimer beynimizde 20-30 yıl öncesinden sessizce gelişmeye başlıyor. Yani hastalık belirtileri başlamadan çok önce vücutta bazı değişiklikler oluşuyor.

Araştırmalar ne diyor?

Columbia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, Alzheimer hastalığına yol açabilecek bazı risk faktörleri ve kan testleriyle saptanabilen belirtiler, 24 yaş gibi erken bir dönemde bile görülebiliyor.

Bu çalışmada, genç yetişkinlerde özellikle şu durumlara dikkat edildi:

  • Yüksek tansiyon
  • Yüksek kolesterol
  • Fiziksel hareketsizlik
  • Obezite
  • Bazı özel kan değerleri
  • Kalp sağlığına ilişkin problemler

Tüm bu durumlar sadece kalp sağlığını değil, beyin sağlığını da tehdit ediyor.

Gen testleri ne diyor?

Alzheimer riskiyle ilişkilendirilen "APOE e4" adlı bir genin, genç yaşlarda hafıza ve zihinsel işlevler üzerinde net bir etkisi görülmedi. Ancak bu genin etkilerinin zamanla biriktiği ve orta yaşlardan sonra daha belirgin hale geldiği düşünülüyor.

Neden bu kadar önemli?

Çünkü Alzheimer, erken dönemde fark edilirse geciktirilebilir veya ilerlemesi yavaşlatılabilir. Ancak belirtiler ortaya çıktığında beyin hücrelerinde önemli kayıplar başlamış olabilir.

Uzmanlar artık Alzheimer’ın sadece yaşlılıkta başlayan bir sorun değil, genç yaşlardan itibaren bir yaşam tarzı meselesi olduğunu vurguluyor.

Ne yapabiliriz?

Alzheimer riskini azaltmak için atılabilecek bazı adımlar:

  • Düzenli egzersiz yapın (yürüyüş, bisiklet, yüzme)
  • Sağlıklı ve dengeli beslenin
  • Kan basıncı ve kolesterolünüzü düzenli kontrol ettirin
  • Sigaradan ve aşırı alkolden uzak durun
  • Zihinsel olarak aktif kalın (bulmaca çözmek, kitap okumak, yeni şeyler öğrenmek)
  • Stresi azaltmaya çalışın (meditasyon, kaliteli uyku)

SONUÇ

Alzheimer hastalığı, sadece yaşlıların sorunu değil. Araştırmalar gösteriyor ki bu hastalık genç yaşlarda vücutta iz bırakmaya başlıyor. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, sadece kalp için değil, beynimiz için de bir yatırımdır.

Unutmayalım:
Beyin sağlığı, erken yaşlarda korunmaya başlar.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için Instagram: dr.bayramyildiz

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