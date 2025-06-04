Osimhen Dilemması: Belki de Şimdi Ağlamak En İyisidir

Osimhen, büyük bir ihtimalle gidiyor. Ancak kalsa bile maliyeti Türk kulüplerinin altından kalkamayacağı büyüklükte. Bir kere ağlamak, ileride gülmek için belki de en iyidir.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Süper Lig, sonunda nihayete erdi. Galatasaray, yalnızca bir mağlubiyet alarak, şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip oldu. Okan Buruk ve öğrencileri, zaman zaman kötü performans göstererek zaman zaman ise muhteşem bir dominasyon kurarak hak edilmiş bir başarı gösterdi.

Avrupa tarafında ise beklenen başarı yine gelmedi ama, bu zaten Türk kulüplerinin değişmez kaderi olduğundan bir noktadan sonra göze batmadı.

Galatasaray’ın bu noktaya ulaşmasında ‘Aslan’ payı hiç şüphesiz Osimhen’e ait. Nijeryalı yıldız, takıma ilk katıldığında, pek de parlak performans gösteremedi, hatta attığı gollerin çoğu da penaltıdandı. Ancak öyle bir vites artırdı ki, ligin dengeleri bir anda alt üst oldu.

Osimhen için Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibiyle anlaştığı yönünde haberler çıkarken, ortada Türk kulüplerinin asla ulaşamayacağı meblağlar konuşuluyor. Örneğin en son okuduğum haberde yıllık 30 milyon euro kazanacağı söyleniyordu.

Osimhen’in Süper Lig’de kalması Galatasaraylıların haricinde başka pek çok takımın taraftarlarınca da içten içe isteniyordur. En azından kısmen…

Fakat şapkayı bir noktada önümüze koymakta fayda var… Günü kurtarmak için yalnızca tek futbolcuya, bu kişi Osimhen de olsa, bu kadar büyük paralar bağlamak, zaten ekonomik batak içinde yüzen kulüpler için büyük bir kumar.

Sponsor geliri, forma ve bilet satışı gibi şeyler bu noktada, sanmıyorum ki faydalı olsun.

Avrupa’dan yana pek şansımız yokken, lig şampiyonluğundan kazanılan komik miktarlar için bunca para bir noktada gereksiz.

Bütün bir yazıyı Osimhen’e ayırdık. Belki de son kez. Keşke kalsa ancak, şimdi ağlamak belki de ileride gülmek için bir adım olacaktır. Çok da zorlamamak lazım…

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Galatasaray Osimhen
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