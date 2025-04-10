'Ramazan' Tebriği Krizinde Flaş Gelişme! Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Vestel CEO'sunun attığı Ramazan Bayramı tebriği mesajına verdiği yanıtta "Bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum" diyen Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ile ilgili soruşturma tamamlandı. Köksal hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

'Ramazan' Tebriği Krizinde Flaş Gelişme! Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Zorlu Holding bünyesindeki Vestel’in CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle çalışanlara bir tebrik mesajı yollamıştı. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal da Güler'in mailini yanıtlayarak 'çok uluslu bir şirket’ olduklarını hatırlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı.

Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Bu mail kısa sürede gündem olmuş; bazı kesimler tarafından tepki çekerken bazı kesimler ise Köksal'ın hedef gösterildiğini belirtmişti. İstanbul Başsavcılığı ise Köksal hakkında jet soruşturma başlatmıştı. Soruşturma tamamlandı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zorlu Holding'e bağlı Vestel Şirketler Grubunun eski CEO'su olan Ergün Güler'in Ramazan ayı münasebetiyle Vestel çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding'in yöneticilerine kurumsal mail adresinden toplu olarak ramazan tebriği içerikli mail gönderdiği, Köksal'ın da bu maile cevaben, 'mağdura ve mailde ekli tüm kullanıcılara Ramazan ayının kutlanmaması' içerikli, toplu mail gönderdiği anlatıldı.

'BASKI KURMAYA YÖNELİK İFADELER...'

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Köksal'ın mail içeriğindeki ifadelerinin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, mağdur ve diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı davranışla müdahale etme niteliğinde olduğu, şüphelinin şirketteki konumu, mağdurun CEO olarak görev yaptığı şirketin, şüphelinin CEO olarak görev yaptığı Zorlu Holding'e bağlı olması nedeniyle aralarındaki hiyerarşi de dikkate alındığında mesaj içeriğindeki ifadelerinin mağdur ve Vestel çalışanları üzerinde baskı kurmaya, iradelerini etkilemeye ve şüphelinin amacı doğrultusunda sonuç doğurmaya elverişli olduğu kaydedildi.

VESTEL CEO'SUNUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mağdur Ergün Güler'in ifadesine yer verilen iddianamede, şirkette çalıştığı süreçte resmi ve dini bayramlar ile özel günlerde şirket içi tüm çalışan ve yöneticiler ile Vestel Şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kutlama mesajları gönderdiğini, daha önce gönderdiği mesajlar ile ilgili herhangi bir uyarı veya engelleme olmadığını, ramazan ayı münasebetiyle Vestel şirketi çalışanları ve yöneticileri ile Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kurumsal mail adresinden mail gönderdiğini, şüpheli Köksal'ın ise "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor..." şeklinde başlayıp devam eden maili gönderdiğini, kendisinin bu cevap mailini gördükten sonra Köksal'ı arayarak yaptığının yanlış olduğunu söylediğini ve olay sebebiyle kimseden şikayetçi olmadığını beyan ettiğini söylediği aktarıldı.

ZORLU CEO'SU KENDİSİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Şüpheli Köksal'ın ise ifadesinde, söz konusu maili gruplarının iştiraklerinden Vestel şirketler grubu üst yöneticisi Ergün Güler'e göndermek için hazırladığını ancak yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmı seçildiği için tüm alıcılara mailin gönderildiğini, bunu fark ettikten sonra şirketlerinin bilgi teknolojileri başkanına ulaşıp mailin geri çekilmesini istediğini ancak işlemler yapılana dek bir çok kişiye mailin ulaştığını, söz konusu maili göndermekteki amacının inanç ve düşüncelere müdahale etmek olmadığını, prosedürü gereği kutlama yapılacak durumlar ve bunların nasıl yapılacağının belli olduğunu, eleştirisinin de kutlamanın içeriğine yönelik olmadığını, kurumsal prosedüre uyulmamasına ilişkin olduğunu söylediği kaydedildi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cem Köksal'ın zincirleme şekilde ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Kaynak: İHA

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