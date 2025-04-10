Bilim İnsanlarından Çarpıcı Keşif! Dünya’nın İlk Okyanusları Bakın Hangi Renkmiş

Dünya'nın yaklaşık %75’i sularla örtülü ve bu nedenle uzaydan bakıldığında “soluk mavi nokta” olarak anılıyor. Bilim insanlarına göre ise, bu tanım her zaman geçerli değildi. Araştırmalar, o dönem okyanusların farklı bir kimyasal yapıya sahip olduğunu ve yaşamın yalnızca tek hücreli organizmalardan ibaret bulunduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre, dönemin atmosferinde serbest oksijen yoktu. Karalardan yağmurla taşınan demir, nehirler yoluyla denizlere ulaşıyordu. Aynı zamanda deniz tabanındaki volkanik aktiviteler de bu elementin yoğun şekilde okyanuslara karışmasına neden oluyordu. Bu demir yoğunluğu, okyanusların rengini doğrudan etkileyen unsurların başında geliyordu.

Araştırma kapsamında, Japonya açıklarındaki volkanik Iwo Jima Adası çevresinde yapılan gözlemler, bu sularda yeşilimsi tonların hâkim olduğunu ortaya koydu. Bu renk değişimi, Fe(III) adı verilen oksitlenmiş demir türüne atfediliyor. Bölgede yoğun olarak bulunan mavi-yeşil algler, fotosentez sırasında klorofilin yanı sıra "phycoerythrobilin (PEB)" adlı özel bir pigment kullanıyor. Laboratuvar testleri, bu pigmentin yeşil ışık altında fotosentezi daha verimli gerçekleştirdiğini gösterdi.

'BÜYÜK OKSİDASYON OLAYI' OLARAK BİLİNİYOR

Bilim insanları, Arkeen dönem (yaklaşık 3,8–2,5 milyar yıl önce) boyunca denizlerde oksijenin bulunmadığını, dolayısıyla demir açısından zengin olan bu suların yeşil tonlara bürünmüş olabileceğini düşünüyor. Zamanla fotosentetik canlıların ortaya çıkmasıyla birlikte serbest oksijen üretimi başladı. Ancak bu oksijen, öncelikle deniz suyundaki demirle tepkimeye girdi. Tüm demirin oksitlenmesinin ardından oksijen, atmosferde birikmeye başladı. Bu dönüşüm süreci, bilim çevrelerinde “Büyük Oksidasyon Olayı” olarak biliniyor.

Oksijen seviyesinin artışı, yaşamın evriminde büyük bir sıçramaya neden oldu. Bu gelişme, daha karmaşık organizmaların evrimini mümkün kılarken, aynı zamanda okyanusların da mavi renge geçişini başlattı.

GEÇMİŞE DAİR ÖNEMLİ İPUCU

Araştırma, gelecekte Güneş’in daha parlak hale gelmesiyle okyanusların kimyasının tekrar değişebileceğini ve bu durumun suların yeniden mor, kahverengi veya yeşil tonlara bürünmesine neden olabileceğini öne sürüyor. Sonuç olarak, bir okyanusun rengi yalnızca görsel bir detay değil; aynı zamanda Dünya’nın jeolojik ve biyolojik geçmişine dair önemli ipuçları taşıyor.

Kaynak: DHA