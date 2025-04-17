Bilim İnsanları Şokta! Uzayda Yaşamın En Güçlü Kanıtı Ortaya Çıktı

Cambridge Üniversitesi'nde çığır açan bir çalışmaya imza atıldı. Bilim insanları dünya dışı yaşama ilişkin şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulduklarını açıkladı.

Bilim İnsanları Şokta! Uzayda Yaşamın En Güçlü Kanıtı Ortaya Çıktı

Dünya dışı yaşam bilim insanları başta olmak üzere birçok kişinin merakını cezbederken, İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi’ndeki bilim insanları çarpıcı bir keşfe imza attı.

Üniversite görevli gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında yaşamın izlerine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtın bulunduğunu açıkladı.

James Webb Uzay Teleskobu’nun yaptığı gözlemler, Dünya’dan yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıktaki ‘K2-18 b’ adlı dev bir gezegende yaşamın kimyasal izlerine işaret ediyor. Cambridge Üniversitesi’nden astrofizikçi Prof. Nikku Madhusudhan liderliğinde yürütülen araştırma kapsamında, gezegenin atmosferinde Dünya’da yalnızca canlı organizmalar tarafından üretildiği bilinen dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfür (DMDS) bileşikleri tespit edildi.

Bilim İnsanları Şokta! Uzayda Yaşamın En Güçlü Kanıtı Ortaya Çıktı - Resim : 1

Uzmanlar, bu kimyasalların varlığının doğrudan uzaylı yaşamı kanıtlamadığının altını çizerken, bunun evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna verilen yanıta şimdiye kadarki en güçlü yaklaşım olduğunu belirtti. Prof. Madhusudhan konuyla ilgili açıklamasında, “Bu, güneş sistemi dışında biyolojik aktiviteye dair bugüne dek elde edilen en güçlü kanıttır. Sinyalin gerçekten var olup olmadığını ve ne anlama geldiğini sorgulamalıyız. Belki de yıllar sonra bu ana dönüp baktığımızda, yaşam barındırabilecek bir evrenin artık ulaşabileceğimiz bir gerçeklik olduğunu fark edeceğiz. Bu, evrende yalnız mıyız sorusunun cevaplanmaya başlandığı dönüm noktası olabilir” diye konuştu.

Aslan Takımyıldızı’nda yer alan ‘K2-18 b’, Dünya’dan yaklaşık dokuz kat daha büyük bir kütleye ve 2,6 kat daha geniş bir çapa sahip. Güneş’in yarısı kadar küçük ve daha soğuk bir kırmızı cüce yıldızın etrafında, yaşanabilir kuşak içinde yörüngede bulunuyor. 2019 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından gezegenin atmosferinde su buharı tespit edilmesinin ardından, bilim insanları ‘K2-18 b’yi Güneş Sistemi dışındaki ‘bilinen en yaşanabilir gezegen’ olarak tanımlamıştı.

Kaynak: DHA

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