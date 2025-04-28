Uzman İsim 5 Yıl Önceki Afeti Hatırlattı: Elazığ'daki Depremin Sebebi Ne?

Elazığ'da dün akşam 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın merkez üssünü Sivrice ilçesi, Kandilli Rasathanesi'nin ise Baskil ilçesi olarak bildirdiği deprem, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen deprem gerçeği vatandaşları endişelendirirken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, söz konusu sarsıntıya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depreme ilişkin "artçı deprem" yorumu yaptı. Sözbilir, depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirterek, bölgede bu tür küçük ölçekli depremlerin olmasının olağan olduğunu vurguladı.

'STRES TRANSFERİ DEVAM EDİYOR'

Panik yapacak bir durumun olmadığını söyleyen Sözbilir, şöyle konuştu:

"İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir. Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında Pütürge ve Çelikhan arasında devam eden stres transferi nedeniyle bu tür küçük ölçekli depremlerin olması olağandır."

Kaynak: AA