Ravago İşçileri Grev Kararı Aldı! 17 Haziran'da Üretim Duracak

Belçika merkezli petrokimya devi Ravago'nun Türkiye'deki Eastchem ve Enplast fabrikalarında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri çıkmaza girince, Petrol-İş Sendikası grev ilan etti. Yaklaşık 11 aydır maaşlarına zam alamayan işçiler, bu sabah bir araya gelerek grev kararını fabrika binalarına astı ve 17 Haziran'da üretimi tamamen durduracaklarını duyurdu.

Uzun süredir çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan işçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde üretimi durdurmakta kararlı olduklarını vurguladı. Sabah saatlerinde bir kez daha fabrika önünde toplanan çalışanlar, işverenin sessizliğine karşı grev ilan ettiklerini belirtti.

'İŞÇİNİN HAKKINI VERİN, GREV KAPIDA'

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan yaptığı açıklamada, “Grev kağıdımızı astı, grevimizi ilan ettik. 20-23 Mayıs toplantılarında taleplerimiz masada olacak. Ya bu talepleri kabul edecekler ya da 17 Haziran’da burası şenlik yeri olacak. Üretim duracak, makineler susacak, Ravago işçisinin hak mücadelesi sonuna kadar sürecek. Biz her zaman 'önce müzakere' dedik. 23 Mayıs’a kadar masa açık. Ama Ravago emekçisinin talepleri karşılanmazsa, 17 Haziran sabahı işçinin hakkını vermeyenlerle hesaplaşacağız. Sesimizi duyurmayanlara şalterler ve duracak üretimle sesimizi duyuracağız. İşçinin hakkını verin, grev kapıda" dedi.

Eylem halaylarla ve sloganlarla sona ererken, işçiler ardından fabrikalarına döndü. İşçilerin gözü şimdi 23 Mayıs’ta yapılacak kritik görüşmelere çevrildi.

Kaynak: İHA