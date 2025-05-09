Şişecam'da İmzalar Atıldı
Şişecam ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar, iki dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesine imza attı. Yapılan anlaşma ile daha önce ilan edilen grev kararı da geri çekilmiş oldu.
Şişecam’ın soda, kojen ve kromsan fabrikaları ile tuz işletmesinde örgütlü olan Petrol-İş Sendikası, yürütülen müzakerelerde uzlaşmaya varamadığı için 14 Mayıs tarihinde greve çıkma kararı almıştı. Ancak, 5 Mayıs’ta başlayan ve üç gün boyunca süren yoğun görüşmelerin ardından 8 Mayıs sabah saatlerinde taraflar arasında uzlaşı sağlandı ve sözleşme imzalandı.
SÖZLEŞME DETAYLARI PAYLAŞILMADI
Şişecam tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2026 tarihlerini kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 8 Mayıs 2025 tarihinde anlaşma ile sonuçlandığı duyuruldu. Petrol-İş Sendikası da yaptığı açıklamada, taleplerinin karşılanmasının ardından sözleşmenin imzalandığını bildirdi. Ancak her iki taraf da sözleşmenin içeriğine ilişkin detayları paylaşmadı.
İMZA TÖRENİNDE GENİŞ KATILIM
Sözleşmenin imzalandığı toplantıya Petrol-İş Sendikası yöneticilerinin yanı sıra Şişecam’ın insan kaynakları ve endüstriyel ilişkiler yöneticileri ile işyeri temsilcileri katıldı. Taraflar, imzalanan toplu iş sözleşmesinin çalışanlara ve sendika üyelerine hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti.