Şişecam'da İmzalar Atıldı

SÖZLEŞME DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Şişecam tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2026 tarihlerini kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 8 Mayıs 2025 tarihinde anlaşma ile sonuçlandığı duyuruldu. Petrol-İş Sendikası da yaptığı açıklamada, taleplerinin karşılanmasının ardından sözleşmenin imzalandığını bildirdi. Ancak her iki taraf da sözleşmenin içeriğine ilişkin detayları paylaşmadı.