Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yerel Yönetim Yasası' Teklifine Şartlı Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Ataşehir'de Kırmızı Bayrak Projesi'nin tanıtım etkinliğinde konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında yaptığı 'Yerel Yönetim Yasası'nı yeniden görüşme' teklifine de yanıt verdi.

Özel ‘Erdoğan'ın bugün attığı adıma cevabımız şudur. Adım atacaksanız, bütünsellik içinde adil, adaletli bir adım atın. Tutuklu yargılamayı istemiyoruz bütün arkadaşlarımız için. TRT'den canlı yayın istiyoruz. Canlı yayında yargılama istiyoruz. Hodri meydan’ diye konuştu.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

'İSTANBUL'UN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Burada ne yapıyoruz? Bıraksalar ne yapacağımızı gösteriyoruz. Huzur verseler, bıraksalar Ataşehir'e, İstanbul'a, engellilere hizmet yapacak projeleri yapacağız. Ama huzur vermemeye, madden ve manen sarsmaya, hukuken saldırmaya, paralize etmeye, felç etmeye, çalıştırmamaya çalışıyorlar. Onlara inat, bir yandan işimizi yapıyoruz.

'İKİSİNDEN DE VAZGEÇMİYORUZ'

Ama bir yandan da bıraksalar yapacağımız işi yapıp bir yandan da bıraksalar bırakmasalar, istedikleri kadar engel olsunlar, akşamleyin de gidip arkadaşlarımıza, İstanbul'un iradesine sahip çıkıyoruz.

Ve 19 Mart darbesine meydan direniyoruz. İkisinden de vazgeçmiyoruz. Şunu bilinmesini isterim. En büyük hayalleri, hizmet aksar mı? Beşiktaş'ta gördünüz. Her imkanı, yani belediyenin maddi imkanlarını kendi ellerinde bulundurdukları kamu gücünü acımasızca kullanarak elimizden almaya, yaptığımız ihaleleri yapamaz hale getirmeye, "Vay efendim bir de bir yandan işçilerin haklarıyla ilgili birtakım aksamalar olsun ve hizmet aksasın.

'ZOR GÜNLERDEN KURTULACAĞIZ'

Hemen desinler ki: "Bakın işte CHP bu işi yapamıyor." Bununla ilgili bu yaz daha çok uğraşacaklar. Daha çok gayret sarf edecekler. Belediyenin hizmetleri aksasın ki buradan CHP'nin halktan, milletten gördüğü büyük teveccüh akamete uğrasın, kesintiye uğrasın, zaafa uğrasın istiyorlar. Ama şu kadarını söyleyelim. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bir, milletimize, halkımıza derdimizi anlatmakta biz onların kumpaslarıyla aramıza bir engel sokmayız kumpasları yüzünden.

Biz aksama olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir dayanışma göstereceğiz. Emekçilerimizle, onların örgütlü oldukları sendikalarla da yapıcı diyaloglar içindeyiz. Böyle olmayı isteriz. Ve kim ne yaparsa yapsın bu zor günlerden kurtulacağız.

'BÜYÜK EMEKLERİ VAR'

Arkadaşlarımızı o Silivri zindanlarından çıkaracağız. Milletin emanetini sırtımızda, başımızın üstünde taşıyacağız ve eninde sonunda partimizi ve o sayede halkımızı iktidara taşıyacağız. Bundan herkes emin olsun. Bugün burada sadece bir farkındalık kampanyası tanımıyoruz. Bugün sosyal adalet için önemli bir adım atıyoruz.

Engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirilen hizmet mekanlarına kırmızı bayrak verme, göndere kırmızı bayrak çekme projesini buradan başlatıyoruz. Hakkını teslim etmek gerekir ki bu proje, bundan 10 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu tarafından hayata geçirilmiş, projelendirilmiş İyi olanları, örnekleri almak, çoğaltmak, yaygınlaştırmak ve standartlaştırmakla ilgili bu dönem yeni bir anlayışımız var. Bu konuda yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Gökhan Zeybek'in, SODEM'in büyük emekleri var.

'TEKLİFİNE ELBETTE DİYORUZ'

Bugün Sayın Erdoğan grup konuşması yaptı. Konuşmasında Yerel Yönetim Yasası'nı yeniden görüşme teklifinde bulunmuş. Biz gerçekten bunun çok uzun süredir Sayın Zeybek tarafından gündeme getiriliyor. Tüm siyasi partilere bu konuda ziyaretlerde bulunuldu. Sayın Bakan'la yaptıkları ziyaretlerde de konuşuldu. Bu yasanın mutlaka el birliğiyle ve AK Partili, MHP'li, CHP'li, İyi Partili, Yeniden Refah Partili, Demirli belediye başkanlarının müşterek görüşleri ve talepleri alınarak, yerel yönetimler güçlendirilerek, üzerlerindeki vesayet baskısı ortadan kaldırılarak hayata geçirilmesi lazım. Tabii bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı yapıcı uyarılar dikkate alınmadığı için ortaya çıkan sistemik zorluklar bir yana, bir yandan Erdoğan'ın belediyeler üzerindeki siyasi baskılarını ortadan kaldırması lazım. Ben, Erdoğan'ın teklifine elbette diyoruz.

'BİZ ATAŞEHİR İTTİFAKI DİYORUZ'

Belediye Başkanı ve Kartal Belediye Başkanı, Onursal ve Gökhan Başkan yan yana oturuyorlar. Yanlarında birçok belediye başkanımız da var. İkisinin birer belediye başkan yardımcısı ve toplam 8 belediyede, 10 belediye meclis üyemiz güya, güya "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler batıdaki Kürtleri belediye meclislerine taşıyıp onlara temsiliyet hakkı verdiler." diye tanımlanan, güya suç olan son derece demokratik bir adımdan dolayı, yani bu Ataşehir'de Kürtler var. Onların bir kanaat önderini bulalım, onu belediye meclisimize koyalım. Hem biz Kürtlerden oy alalım hem de Kürtler kendilerini belediyede temsil ediliyor istesinler. Bu işi yapan kim? Vallahi Onursal Adıgüzel değil. Bu işi yapan Gökhan Yüksel değil. Bu işi yapan biziz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi. "Kent Uzlaşısı" denen laf, DEM'in sözü. Biz onu da kullanmıyoruz. "Ataşehir İttifakı" diyoruz.

'SERBEST KALMASINI BEKLİYORUZ'

Belediye listemizde eski AK Partililer var, "AK Partililerin eski seçmeninden oy alalım." diye. MHP'liler var. İyi Parti'ye yakın isimler var ve geçmişte DEM'de siyaset yapmış bir belediye meclis üyesi var. Bunu suç gösterip operasyon yaptılar. DEM demeye utandılar, başka isim koydular. Aldılar içeriye koydular arkadaşlarımızı. Şimdi bu mayıs ayının sonunda yargılamalar var, 22'sinde, 24'ünde. Kıymetli arkadaşlarımızın bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz.

'BUNUN İLERİ TUTAR TARAFI YOK'

Yahu Abdullah Öcalan'ın kurduğu parti, ne o? PKK. DEM değil, PKK. O partiyle müzakere yürütüyorsunuz. Abdullah Öcalan'a ağız dolusu teşekkür ediyorsunuz. PKK'lıların yaptığı faaliyetler son buluyor. Onlara ceza kanununda düzenlemeler konuşuyorsunuz. Bir kısmı oraya gidecek, bir kısmı buraya gidecek, bir kısmı gelecek. Geçmişte PKK'da da değil, DEM'de siyaset yaptı diye belediye meclis üyemizi ya da Halkların Demokratik Kongresi toplantısına katıldı. Onların bir terör örgütü olmadığına dair onlarca mahkeme kararı var. Belediye meclis üyelerimizi içeride tutuyorsunuz. Başkan yardımcılarımızı içeride tutuyorsunuz. Bunun ileri tutar tarafı yoktur.

'ADALETLİ BİR ADIM ATIN'

Erdoğan'ın bugün attığı adıma cevabımız şudur: Adım atacaksanız, bütünsellik içinde adil, adaletli bir adım atın. Tutuklu yargılamayı istemiyoruz bütün arkadaşlarımız için. TRT'den canlı yayın istiyoruz. Çünkü TRT iftiraları veriyor, yanıtlarını vermiyor. Canlı yayında yargılama istiyoruz. Hodri meydan! Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Onlara kefiliz. Hadi bakalım TRT! Kendine güveniyorsan iftiraları akşamleyin, bütün gece döndürüyorsun, cevapları dinleyin de utanın bakalım. Bugün 55. gün, 55. gün.

'İMAMOĞLU'NU MAHKUM EDEMEZSİN'

55 gün bugün. Ve Tayyip Bey 55 gün önce dedi ki bana: "En geç bir ay sonra insan içine çıkamayacaklar." Allaha şükür, Esat paşalıların gözünün içine bakıyorum, arasındayım. "Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar." Bak bütün belediye başkanlarım yan yana, birbirimizin yüzüne gözüne bakıyoruz. Yarın Ekrem Başkan'ı Silivri'de ziyaret edeceğim, selamınızı götüreceğim. Sizin gözünüzün içinden aldığım selamı Ekrem Başkan'ın gözünün içine baka baka söyleyeceğim. Ne oldu? 55 gün geçti, "Bir ay sonra." dediği hiç olmadı. Ama şimdi bugün yeni bir şey söylüyor.

'BİR TANE İFADE ALMIŞ'

Diyor ki: "Efendim, güya, güya ispatlayacaklardı. Şimdi bir suç örgütü ortaya çıktı. Bu suç örgütünün başı İstanbul'da. Kolları Anadolu'da bir ahtapot gibi. Bazı kolları yurt dışında. Milli güvenliğe bile tehdit oldukları ortaya çıktı." Hani bir ay içinde çıkacaktı? Ne çıktı? Hangi belge çıktı? Hangi bilgi çıktı? Bir tek umudun var, insanları çoluğuyla çocuğuyla tehdit edip "İtirafçı ol." diye iftiracılığa zorluyorlar. Onu da başaramadılar. Oradan bir tane ifade almış bir şey yok. Buradan bir tane ifade almış bir şey yok. Olsa ne yazar? Olsa ne yazar?

Sen adamı tutup, kadını tutup, "30 yıl seni içeride tutarım ama at iftirayı Ekrem'e, çocuklarının yanına koş." deyip de bunu içeride bulunan 100'e yakın kişiye defalarca söyleyip de içinden biri yılıp da evladı için, hasta anasına kavuşmak için senin iftiranı itiraf diye imzalasa ne yazar? Sen milletin gönlünde artık berat etmiş olan Ekrem İmamoğlu'nu iftiralarla mahkum edemezsin. Olmayacak bu. Olmayacak bu.

Kaynak: Haber Merkezi