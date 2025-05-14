Mavi Çarşı Katliamı Davasında Yargılanıyordu: 26 Yıl Sonra Beraat Etti

İstanbul Kadıköy’de bulunan Mavi Çarşı’ya, 13 Mart 1999 tarihinde saat 16.25’te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen molotofkokteyli saldırıda 13 kişi yaşamını yitirmiş, iki kişi ise yaralanmıştı. Olayda, örgüt mensuplarının çarşının içerisine ve vitrinlere molotof atması sonucu yangın çıkmış, özellikle parfüm reyonuna isabet eden molotofların neden olduğu patlamalar yangının kısa sürede büyümesine yol açmıştı.

Bu saldırıya ilişkin davada, Engin Atabey, Abdullah Günay, Metin Yamalak ve Azime Işık sanık olarak yargılandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Mayıs 2007 tarihinde aldığı kararda sanıkların, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesini protesto amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiğine karar verdi. Atabey, Günay ve Yamalak'a ağırlaştırılmış müebbet, gözcülük yaptığı öne sürülen Azime Işık'a ise müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de bu kararları onayladı.

BERAAT ETTİ

Yıllar sonra Azime Işık’ın avukatları davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM’in verdiği yeniden yargılama kararı, dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasına neden oldu. AYM’nin değerlendirmesi sonrası dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Işık hakkında beraat kararı verdi. Kararla birlikte, İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde 26 yıl tutuklu kalan Azime Işık tahliye edildi.

Mahkeme, ayrıca Işık’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine, diğer tazminat taleplerinin ise reddine hükmetti. Yargılama sürecine ait 19 bin 246,90 TL tutarındaki harç ve vekâlet ücreti de devlet tarafından karşılanacak.

Kaynak: Haber Merkezi