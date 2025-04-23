Kırklareli'nde Feci Kaza, 2'si Ağır 4 Yaralı

Kaza, dün gece Tatarköy yolu üzerinde bulunan keskin virajda yaşandı. İddiaya göre, içerisinde iki kız ve iki erkeğin bulunduğu Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazanın ardından yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, durumu ağır olan bir kız ve bir erkeği hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer iki kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçta çok sayıda alkol şişesi çıktığı iddia edilirken, olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA