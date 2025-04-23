Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Deprem Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki depremin ardından Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Deprem Açıklaması

İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi. Tunç açıklamasında adliye binalarında, ceza infaz kurumlarında ve Bakanlığa bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığını söyleyerek, “Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır” diye konuştu.

Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır.

Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.

Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir.

Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaymakam ve Belediye Başkanı Tören Sırasında Depreme Yakalandı, O Anlar KameradaKaymakam ve Belediye Başkanı Tören Sırasında Depreme Yakalandı, O Anlar KameradaGüncel
İstanbul'da 6.2'lik Deprem: Uçaklar Pisti Pas Geçtiİstanbul'da 6.2'lik Deprem: Uçaklar Pisti Pas GeçtiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Deprem
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Erzurum ve Çevre İllerde 23 Nisan Coşkusu Erzurum ve Çevre İllerde 23 Nisan Coşkusu
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
Metrobüs Beşik Gibi Sallandı... Deprem Anı Kamerada Metrobüs Beşik Gibi Sallandı... Deprem Anı Kamerada
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu! Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!
Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı
Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün
İstanbul'da Peş Peşe Depremler! İSTANBUL'DA 13 SANİYELİK KABUS
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu