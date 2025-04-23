Metrobüs Beşik Gibi Sallandı... Deprem Anı Kamerada

İstanbul'daki 6.2'lik depreme metrobüste yakalanan vatandaşlar da oldu. Metrobüsün beşik gibi sallandığı görüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul, 6.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Bazı vatandaşlar depreme yolda yakalandı. Deprem anında metrobüste olan vatandaşlar da vardı.

Aracın durduğu sırada metrobüse binmek veya inmek isteyenler sarsıntının etkisiyle büyük bir şok yaşadı. Araç depremin şiddetiyle beşik gibi sallandı. Dengesini kaybeden bir vatandaşın ise düşmek üzere olduğu görüldü.

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Kaynak: İHA

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