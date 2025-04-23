CHP'den GSM Şirketleri ve Bakanlığa 'İletişim' Tepkisi: Her Afette Vatandaş Karanlığa Teslim Ediliyor

Bugün İstanbul’da en büyüğü 6,2 olmak üzere yaşanan çok sayıda deprem sonrasında İstanbul genelinde meydana gelen iletişim probleminin ardından CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

‘ÇİN 10G’YE GEÇTİ, BİZ AFELERDE İLETİŞİM KURAMIYORUZ’

Kış, GSM şirketlerini de sert sözlerle eleştirerek, “Çin 10G’ye geçti, biz hâlâ afetlerde iletişim kuramıyoruz. Siz gerçekten hiç mi utanmıyorsunuz? Halkın en çok ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında değilsiniz!” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞIN ACISINA VE ÇARESİZLİĞİNE KULAK TIKIYORSUNUZ’

Gülcan Kış, İstanbul genelinde yaşanan iletişim kesintilerinin bir sistem sorunu olduğuna dikkat çekerek, yıllardır milyonlarca aboneden milyarlarca lira kar elde eden operatör şirketlerinin iş vatandaşa hizmet etmeye geldiğinde sırra kadem bastığını belirtti. Kış, her depremde çöken, saatlerce hizmet veremeyen bu yapının artık sürdürülemez olduğunu belirtirken, GSM şirketlerinin tek derdinin daha fazla para kazanmak olduğunu; vatandaşın acısına ve çaresizliğine kulak tıkandığını ifade etti.

‘AYIPLARINIZI ÖRTMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ’

Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da en az şirketler kadar sorumlu olduğunu söylerken, ülkede iletişim çöktüğünde bakanlığın çözüm üretmek yerine sosyal medyaya kısıtlama getirerek, band daralttığını hatırlatarak “Ayıplarınızı örtmeye mi çalışıyorsunuz?” sorusunu sordu.

Kış, “İnsanlar enkaz altında yakınını ararken sizin önceliğiniz neydi? Gerçekten bir önceliğiniz var mıydı?” sözleriyle Bakanlığa tepkisini dile getirdi.

‘HER AFETTE VATANDAŞ KARANLIĞA HAPSEDİLİYOR’

Önergesinde geçmişten bugüne yaşanan tüm büyük depremleri hatırlatan Gülcan Kış, teknolojik ilerlemelere rağmen Türkiye’de aynı utanç tablosunun tekrarlandığına da dikkat çekerek, “1939’dan bu yana nice acı yaşadık. Erzincan’dan Gölcük’e, Van’dan İzmir’e, Kahramanmaraş’a kadar yüzbinlerce vatandaşımızı kaybettik. Ama bir arpa boyu yol alamadık. Çin 10G’ye geçti, Avrupa’da kırsal alanda bile yüksek hızlı iletişim kurulu. Bizdeyse hâlâ her afette operatör çöküyor, vatandaş karanlığa hapsediliyor” ifadelerini kullandı.

‘YAPTIRIM UYGULADINIZ MI?’

Ulaştırma Bakanlığı’na sorular yönelten Kış, “Bu firmalara bugüne kadar bir yaptırım uyguladınız mı? Lisanslarını sorguladınız mı? Yoksa sadece reklam bütçelerini mi takip ediyorsunuz?” cümleleriyle GSM şirketlerine yönelik yapılan denetimlerin akıbetini sorguladı.

‘BU HALKA BORÇLUSUNUZ’

Açıklamasını GSM şirketlerine ve Bakanlığa seslenerek noktalayan Gülcan Kış, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Size abone olan, fatura ödeyen her vatandaşın size güven borcu var. Siz bu güveni her depremde yerle bir ediyorsunuz. Bu halka borçlusunuz! Uyarıyorum: Bir sonraki büyük depremde yaşanacak iletişim çöküntüsü artık sadece teknik değil, doğrudan siyasi bir sorumluluk olarak tarihe geçecektir.”