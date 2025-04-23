Kaymakam ve Belediye Başkanı Tören Sırasında Depreme Yakalandı, O Anlar Kamerada

Bahçelievler Belediyesi'nde 23 Nisan töreni sırasında öğrencilere makam devredildiği esnada, beklenmedik bir şekilde büyük bir deprem meydana geldi.

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İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde, 6,9 kilometre derinliğinde bir sarsıntı yaşandı. Bu sırada, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocuklara makam devri törenini gerçekleştiriyorlardı.

Depremin etkisiyle, odadaki resimler, Türk Bayrağı ve ağaçlar sallanmaya başladı. Ancak Başkan Bahadır, soğukkanlılıkla ortamı sakinleştirmeye çalışarak içeridekilerin panik yapmasını engellemeye odaklandı.

Kaynak: İHA

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