Kaymakam ve Belediye Başkanı Tören Sırasında Depreme Yakalandı, O Anlar Kamerada

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde, 6,9 kilometre derinliğinde bir sarsıntı yaşandı. Bu sırada, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocuklara makam devri törenini gerçekleştiriyorlardı.

Depremin etkisiyle, odadaki resimler, Türk Bayrağı ve ağaçlar sallanmaya başladı. Ancak Başkan Bahadır, soğukkanlılıkla ortamı sakinleştirmeye çalışarak içeridekilerin panik yapmasını engellemeye odaklandı.

Kaynak: İHA