İstanbul'da 6.2'lik Deprem: Uçaklar Pisti Pas Geçti

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremle dehşeti yaşadı. Büyük deprem sırasında İstanbul ve Sahiba Gökçen Havalimanlarına iniş için alçalan uçaklar art arda pisti pas geçti.

İstanbul'da 6.2'lik Deprem: Uçaklar Pisti Pas Geçti

Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinde Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bazı uçaklar pist kontrolü yapılması için pas geçmek zorunda kaldı.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçaklar havalimanına sorunsuz şekilde indi. Deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrolörü ve pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarında, "Deprem oldu az önce efendim. Pist kontrolü yapılacak. O yüzden pas geçildi" anonsu kayda geçti.

PİSTLERDE SORUN VAR MI?

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'nin (HEAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli Pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri ise; depremin ardından yapılan kontrollerde operasyonlarda bir sorun yaşanmadığı terminalde yapılan kontrollerde olumsuz bir durumun da gözlemlendiğini açıkladı.

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Kaynak: DHA

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