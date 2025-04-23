İstanbul’da Deprem Alarmı: Tüm Etkinlikler İptal Edildi

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm etkinlikleri iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 19.30’da Dolmabahçe’ye yapılacak yürüyüşün de iptal edildiğini açıkladı.

Eda Narin Eda Narin
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İstanbul’da Deprem Alarmı: Tüm Etkinlikler İptal Edildi

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar İstanbulluları korkuttu. Binalarını terk eden vatandaşlar parklarda ve toplanma alanlarında beklemeye başlarken birçok noktada ise yoğun trafik oluştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri de deprem dolayısıyla iptal edildi.

YÜRÜYÜŞ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün yapacakları tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de akşam 19.30’da Şişli’de Atatürk evinden Dolmabahçe’ye yapılacak yürüyüşün iptal edildiği bilgisini paylaştı.

İBB’DEN ‘DİKKATLİ OLUN’ UYARISI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Aslan, temkinli olunması gerektiği vurgusunu yaparak şöyle konuştu:

“Şu an itibariyle tedirgin olacak bir durum yok ancak dikkatli olmakta fayda var. 153 iletişim hattımız açık. Her ihbarı değerlendiriyoruz. İtfaiye birimlerimiz alanda, Zabıta Daire Başkanlığımız alanda, bulunduğumuz noktalarda şu an seyir halindeyiz. İhbar gelmese de İstanbul'u dolaşıyoruz. Bu süreçten birlikte kurtulacağız. Tüm İstanbulluları yalan ihbarlara, sosyal medyadaki paylaşımlara karşı da dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum."

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