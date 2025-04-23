AKOM 'Acil' Koduyla Toplandı: Açıklama Geldi

İstanbul’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen ve merkez üssü Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin büyük bir kısmında hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedilirken, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) 'acil' koduyla toplantı yapıldı ve süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulunuldu.

'CAN VE MAL KAYBI YOK'

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, “Depremin ilk dakikalarından itibaren görevli arkadaşlarımızla beraber AKOM’a geçtik. Şu an için sahadan bildirilen can ve mal kaybı yok” dedi.

Cebeci ayrıca İBB’ye bağlı birimlerin durumunu şu sözlerle özetledi:

"İSKİ'de su arzı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. İGDAŞ'ın gaz dağıtımı ile ilgili herhangi bir sorunu yok. İETT hatlarımız normal tarifesinde çalışmaya devam ediyor. Metrolarda deprem afet prosedürü uyguladık. Yolcularımızı tahliye ettik, trenlerimizi boş çalıştırdık. Viyadüklerde sorun olmadığı anlaşıldı. Şu an metrolar da normal tarifesinde çalışıyor."

Cebeci, İstanbul genelinde belediyeye ait kamu binalarında yapılan acil kontrollerde herhangi bir hasara rastlanmadığını belirtirken, sahada can ve mal kaybına dair herhangi bir raporun olmadığını şu sözlerle bildirdi:

“İstanbul'da ilk önce 6.2 ve daha sonra 5.9 olarak artçısını yaşadığımız büyük denecek nitelikteki depremden şu an için bize raporlanan sahada can ve mal kaybı yok.”

'EKİPLERİMİZ SAHADA'

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise süreci şöyle değerlendirdi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu sistem neticesinde anında İstanbul genelindeki bilgilendirmeleri aldık. Ekiplerimiz sahada, Valilikle beraber uyumlu bir şekilde çalışma yürütüyoruz.”

Bilim Kurulu’nun ilk değerlendirmelerini aktaran Aslan, “Şu an itibariyle tedirgin olacak bir durum yok. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var” diye konuştu. Halkı sosyal medyada yayılan asılsız bilgilere karşı uyaran Aslan, “Tüm İstanbulluları yalan ihbarlara, sosyal medyadaki paylaşımlara karşı da dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum. Vali Bey'in, benim ve Genel Sekreterimizin açıklamalarına kulak açsınlar. Onun dışındaki herhangi bir paylaşım dikkate alınacak bir durum değildir.” dedi.

İBB yetkilileri, itfaiye, zabıta ve teknik birimlerin tam kapasite sahada olduğunu belirtirken, vatandaşların 153 Çağrı Merkezi’nden bilgi alabileceğini hatırlattı.





Kaynak: Haber Merkezi