Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki Depremlerin Ardından İlk Açıklama

Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 ve 3.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devletin üst düzey isimlerinden peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki Depremlerin Ardından İlk Açıklama

Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2 ve 3.9 büyüklüğündeki depremler, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi. Sarsıntıların ardından devletin zirvesinden açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, “Geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile telefonla görüşerek son durum hakkında bilgi aldı ve gereken çalışmaların hızla yürütülmesi talimatını verdi.

'BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ KAPIDA'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Beklenen İstanbul depremi kapıdadır. Kurumlarımızın, milletimizin, hepimizin hazırlıklı olmamız ve olası depremi en az zayiatla atlatmamız lazım." dedi.

'CAN KAYBI YOK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Meclis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var." dedi.

Depremde can kaybının olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir, resmi kurumlarımızın yaptığı açıklamaları takip etmekte fayda var." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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