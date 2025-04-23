Marmara'da Mini Tsunami: Dalgalar Bir Metrenin Üzerine Çıktı

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde paniğe neden oldu. İstanbul Boğazı’nda ise dalgaların boyu bir metrenin üzerine çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul'da bir saat içerisinde 8 deprem meydana geldi. Saat 12.19'daki 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 sarsıntı daha yaşandı. 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3.4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde oldu.

Saat 12.19'daki 3.9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6.2, saat 12.51'de 5.9 ile 4.4, saat 13.01'de 4.8, 13.02'de ise 4.5 ile 4.9, 13.07'de ise 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Kısa süreli sarsıntı, vatandaşlarda büyük paniğe yol açarken, depremle birlikte İstanbul Boğazı’nda dalgaların boyunun belirgin şekilde yükseldiği görüldü.

Marmara'da Mini Tsunami: Dalgalar Bir Metrenin Üzerine Çıktı - Resim : 1

DALGALAR BİR METREDEN YÜKSEĞE ÇIKTI

Depremin ardından Boğaz kıyısında çekilen görüntülerde, dalgaların boyunun bir metrenin üzerine çıktığı ve kıyıya şiddetli biçimde ulaştığı gözlendi. Art arda gelen küçük ve büyük dalgaların sahile vurduğu anlar vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Marmara'da Mini Tsunami: Dalgalar Bir Metrenin Üzerine Çıktı - Resim : 2

DEPREM PANİK YARATTI

Depremin ardından başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa’da bazı vatandaşlar binaları terk etti. Kimi yerlerde ise kısa süreli internet ve iletişim aksaklıkları yaşandı. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Saha kontrolleri devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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