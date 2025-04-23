Uzmanlardan Depremlerle İlgili Kritik Açıklama

İstanbul'da peş peşe meydana gelen şiddetli depremler sonrası uzman isimler açıklama yaptı.

3.9'luk depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor." ifadelerini kullandı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, depremin büyük depremin beklendiği yerde olmadığını ancak ana fay üzerinde meydana gelen depremin gerilimi artırdığını ifade etti. Çakır, "Deprem, büyük depremin beklendiği noktaya yaklaşık 30 km uzaklıkta meydana geldi." dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Zafer Akçığ ise "Deprem İzmir'de de hissedildi. Bundan sonra enerjinin nereye doğru transfer olacağı önemli. Şimdi İstanbul tarafına doğru gidecek mi gitmeyecek mi bunlarla ilgili sismologlar çalışacak. Uygu verilerinden yararlanarak bakılacak. Araçlara binip trafiği kilitlemesinler." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi