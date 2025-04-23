Depremin Merkez Üssüydü... Silivri Cezaevi'ndeki Tutukluların Durumu Nasıl? CHP'li Özgür Çelik Açıkladı

İstanbul'da meydana gelen ve korku yaratan 6.2'lik deprem sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu Silivri Cezaevi'ndeki tutukluların durumları merak ediliyordu. Silivri Cezaevi'nden bilgi alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ekrem Başkanımızın, tüm yol arkadaşlarımızın ve orada bulunan herkesin durumu iyi" dedi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Depremin Merkez Üssüydü... Silivri Cezaevi'ndeki Tutukluların Durumu Nasıl? CHP'li Özgür Çelik Açıkladı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Silivri olarak açıklandı. Deprem sonrası Silivri Cezaevi'ndeki tutukluların durumu merak konusu oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada Silivri Cezaevi'nden bilgi aldığını söyledi. Çelik'in aktardığı bilgilere göre Silivri Cezaevi'ndekilerin durumları iyi.

Çelik, mesajında İstanbul'daki deprem çalışmalarını atıfta bulunarak, "İstanbul'u dirençli hale getirmek için çalışan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve şehir plancısı dostlarımız tutsak durumdalar. Bu mesele her türlü siyasi hesaptan daha büyüktür" dedi.

'HEPSİ GÖREVİNİN BAŞINA DÖNMELİ'

:elik'in açıklaması şöyle:

"Silivri Cezaevinden bilgi aldım. Ekrem Başkanımızın, tüm yol arkadaşlarımızın ve orada bulunan herkesin durumu iyi. Eminim onların da ilk düşündüğü şey dışardakilerin nasıl olduğudur. İstanbul'u dirençli hale getirmek için çalışan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve şehir plancısı dostlarımız tutsak durumdalar. Bu mesele her türlü siyasi hesaptan daha büyüktür. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır! Hepsi görevinin başına dönmeli ve İstanbul için çalışmalıdır!"

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