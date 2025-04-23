İstanbul'daki Depremden Metro Hatları Zarar Gördü mü? Metro İstanbul'dan Açıklama Geldi

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar devam ederken İstanbullular metro hatlarının çalışıp çalışmadığını ve hasar alıp almadığını merak ediyordu. Beklenen açıklama Metro İstanbul'dan geldi. Yapılan açıklamada ilk tespitlere göre metro, tramvay ve füniküler hatlarında hasar olmadığı belirtildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
İstanbul'daki Depremden Metro Hatları Zarar Gördü mü? Metro İstanbul'dan Açıklama Geldi

İstanbul bugün peş peşe depremlerle sallandı. Artçı depremlerin devam ettiği İstanbul'da sırasıyla 3.9, 6.2, 4.4, 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Vatandaşlar depremin etkisiyle bulundukları yerlerden sokaklara çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile telefonla görüşerek son durum hakkında bilgi aldı ve gereken çalışmaların hızla yürütülmesi talimatını verdi.

Öte yandan vatandaşlara riskli binalara girmeme çağrısı yapıldı. Deprem sonrası bir açıklama da Metro İstanbul'dan geldi. Yapılan açıklamada metro hatlarında gerekli kontrollerin yapıldığı belirtilerek ilk tespitlere göre metro, tramvay ve füniküler hatlarında hasar görülmediği ifade edildi.

METROLARDA HASAR VAR MI?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul’da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarımızda gerekli kontroller yapılmıştır. Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır."

İstanbul'da Depremde Panik Anları Kameradaİstanbul'da Depremde Panik Anları KameradaGüncel

AKOM 'Acil' Koduyla Toplandı: Açıklama GeldiAKOM 'Acil' Koduyla Toplandı: Açıklama GeldiGündem

Etiketler
Deprem Metro İstanbul
Son Güncelleme:
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
İstanbul'da Depremde Panik Anları Kamerada İstanbul'da Depremde Panik Anları Kamerada
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
Marmara'da Mini Tsunami: Dalgalar Bir Metrenin Üzerine Çıktı Marmara'da Mini Tsunami
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu! Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!
Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün
Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu
Vakko’nun Veliahtına İstanbul Krizi: Bu Detay 2 Yıl Sonra İlk Defa Ortaya Çıktı Vakko’nun Veliahtına İstanbul Krizi: Bu Detay 2 Yıl Sonra İlk Defa Ortaya Çıktı