İstanbul'daki Depremden Metro Hatları Zarar Gördü mü? Metro İstanbul'dan Açıklama Geldi

İstanbul bugün peş peşe depremlerle sallandı. Artçı depremlerin devam ettiği İstanbul'da sırasıyla 3.9, 6.2, 4.4, 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Vatandaşlar depremin etkisiyle bulundukları yerlerden sokaklara çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile telefonla görüşerek son durum hakkında bilgi aldı ve gereken çalışmaların hızla yürütülmesi talimatını verdi.

Öte yandan vatandaşlara riskli binalara girmeme çağrısı yapıldı. Deprem sonrası bir açıklama da Metro İstanbul'dan geldi. Yapılan açıklamada metro hatlarında gerekli kontrollerin yapıldığı belirtilerek ilk tespitlere göre metro, tramvay ve füniküler hatlarında hasar görülmediği ifade edildi.

METROLARDA HASAR VAR MI?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul’da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarımızda gerekli kontroller yapılmıştır. Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır."