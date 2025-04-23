İstanbul'da Peş Peşe Depremler!

İstanbul'da peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremler büyük panik yarattı.

AFAD'ın verilerine göre ilk deprem saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde ve 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İstanbul Silivri merkezli depremlerin ikincisi ise saat 12.49'da gerçekleşti. AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Derinliği 6,92 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 12.51'de 4.4. ve 5.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi. Depremlerin merkez üssü Büyükçekmece olarak açıklandı.

Saat 13.01'de, yerin 7.02 kilometre altında Büyükçekmece merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 13.02'de ise yine Büyükçekmece merkezli, yerin 7.09 kilometre derinliğinde deprem yaşandı. Bu depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak duyuruldu. Yine 13.02'de, yerin 7.02 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kayıtlara geçti.

AFAD, saat 15.12'de 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Depremin ardından telefon hatları kilitlendi. AFAD ve Valilik'ten 'kısa mesajla haberleşin' uyarısı geldi.

Şiddetli depremler sonrası İstanbul'da birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

'RİSKİ BİNALARA GİRMEYİN' UYARISI

AFAD'dan vatandaşlara 'Riskli binalara girmeyin' uyarısı geldi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." denildi.

#Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.



🏚️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın.



📱 Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.



⚠️ Resmi birimlerin uyarılarını takip edin. pic.twitter.com/dNmnrGbjbH — AFAD (@AFADBaskanlik) April 23, 2025

AFAD'dan yapılan son açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

AFAD'ın açıklamasında, "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir.



Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları… — AFAD (@AFADBaskanlik) April 23, 2025

'YIKIM İHBARI YOK'

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. ⁠Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." hatırlatması yapıldı ve şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz."

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan şiddetli deprem sonrası açıklama geldi. Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

KURUM İSTANBUL'A GİDİYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

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