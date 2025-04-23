AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu! İSTANBUL SALLANDI

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ölçerken; AFAD ise 3.9 olarak açıkladı.

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu! İSTANBUL SALLANDI

1999 depremi sonrası uzmanların sık sık büyük bir depreme karşı uyardığı İstanbul bugün bir kez daha deprem gerçeğiyle yüz yüze geldi. Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 12.13'te gerçekleşti. Depremin derinliği 16.3 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu! İSTANBUL SALLANDI - Resim : 1

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9; derinliğini ise 6.99 kilometre olarak açıkladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu! İSTANBUL SALLANDI - Resim : 2

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Van'da DepremKandilli Rasathanesi Duyurdu! Van'da DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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