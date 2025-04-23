AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu! İSTANBUL SALLANDI

1999 depremi sonrası uzmanların sık sık büyük bir depreme karşı uyardığı İstanbul bugün bir kez daha deprem gerçeğiyle yüz yüze geldi. Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 12.13'te gerçekleşti. Depremin derinliği 16.3 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9; derinliğini ise 6.99 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi