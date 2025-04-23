İstanbul'da Depremde Panik Anları Kamerada

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kentin birçok ilçesinde şiddetli şekilde hissedildi. Deprem anı Avcılar'daki bir züccaciye dükkanında kameralara yansıdı.

Sarsıntı sırasında raflarda bulunan cam eşyalar sallanmaya başladı. Birkaç saniye içinde çok sayıda ürün yere düşerken, avizeler de şiddetle sallandı. O esnada alışveriş yapan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. İçeride bulunan çocuklar korkudan çığlık atarken, aileler çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntülerde, sarsıntı anında rafların şiddetle titrediği, cam ve porselen ürünlerin yere düşerek kırıldığı net şekilde görülüyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Şiddetli sarsıntı sırasında bir başka dükkanda sohbet eden iki kişinin de panikle dışarı çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde sohbet eden iki kişinin sarsıntıyla birlikte koşarak dışarı çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA