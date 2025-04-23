RTÜK'ten Deprem Yayınları İçin Kritik Uyarı

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki büyük depremle sarsıldı. Artçı sarsıntılar devam ederken RTÜK Başkanı Şahin'den deprem yayınlarına ilişkin kritik bir uyarı geldi.

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RTÜK'ten Deprem Yayınları İçin Kritik Uyarı

İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9, 4.9 ve olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere yetkili makam ve resmi mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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Kaynak: AA

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