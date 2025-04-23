Erzurum ve Çevre İllerde 23 Nisan Coşkusu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası ilkokul öğrencileri gösteriler yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, elinde futbol topuyla sahneye çıkarak, Çanakkale Savaşı'ndan dolayı 1915, 1916 ve 1917'de mezun vermeyen önceki görev yeri Balıkesir Lisesinin şehit öğrencilerini rahmetle andı.

Şehit öğrencilerin hiç futbol topunun olmadığını tahmin ettiğini belirten Yıldız, "Okulun defterinde bu 3 yıl boyunca mezun olmamış 1 tane öğrenci göremezsiniz. O nedenle üzerinde yaşadığımız toprakların kıymetini çok iyi bilelim. Bizler bugün bayram yaparken Filistin, Kudüs ve Arakan, Myanmar ve Doğu Türkistan'da sizler kadar şanslı olmayan, bayram yapamayan çocukların olduğunu unutmayalım." dedi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

e bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kağızman, Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde de 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

- Erzincan

Erzincan'daki 23 Nisan kutlamaları, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Merkez Spor Salonu'nda devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması sonrası, öğrenciler dans gösterileri yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu da 23 Nisan kutlamaları kapsamında makam koltuğunu, Yalnızbağ İbn-i Sina İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zehra Betül Daştan, Yusuf Talha Mutlu ve Saliha Nida Akarkaya'ya devretti.

Öğrenciler makamını kendilerine devreden Aydoğdu'ya teşekkür ederek, kent genelinde okullarıyla ilgili bazı konular hakkında ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Vali Aydoğdu, ülkenin aydınlık yarınları olan tüm çocukların bayramını kutlayarak, 23 Nisan'ın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diledi.

e şiir okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA