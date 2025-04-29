İtalya'da Kritik Zirve: Başbakan Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Göç' Teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin daveti üzerine Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere başkent Roma’ya gitti. Cumhurbaşkanı, Villa Pamphili’de Başbakan Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, karşılıklı ekonomik ve stratejik ilişkileri daha da ileriye taşıyacak adımlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından da Erdoğan ve Meloni ortak bir basın toplantısı düzenledi.

MELONİ: HEDEFİMİZE ERKEN ULAŞTIK

Ev sahibi olarak ilk açıklamayı yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni şöyle konuştu:

"Türkiye'de yüzlerce İtalyan firması üretim yapıyor. 5 yıl erken şekilde arzu ettiğimiz 30 milyar dolarlık ticaret hacmini erken tutturmuş oluyoruz. Artık yeni bir hedefimiz var. İkili ticaret hacmimizin 40 milyar dolara ulaşması. Tabi ki bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Büyük Türk firmaları daha fazla İtalya'ya yatırım yapma arzusundalar. Baykar, Piaggio Aerospace'i aldılar. Öte yandan Leonardo ile sistem bakımı ve İHA yönünde son derece önemli adımlar atıyorlar.

'TÜRKİYE'DEN GÖÇMEN AKIŞI SIFIRA İNDİ'

Fırsatları her zaman değerlendirmeye gayret ediyoruz. Uzayda da iş birliği arzusundayız. Hızlı trende de. Türkiye ile İtalya bir sorumluluğu paylaştılar. 2032'de Avrupa Şampiyonası'nı gerçekleştirecek iki ülkeyiz. Avrupa'da Akdeniz'de müttefik ülkeleriyiz ve NATO ülkeleriyiz. Türkiye kaynaklı göçmen akışı sıfıra indi. Bu iş birliğimiz devam etsin istiyoruz. İki ülke olarak birlikte ilerlemesi için çok uzun yollar var. Çok teşekkür ediyorum."

ERDOĞAN: ARAMIZDA DEĞERLİ BİR UYUM VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak ilkini 2008'de gerçekleştirdiğimiz zirveden beri aramızdaki ilişkilerin daha da iyi gittiğini görüyoruz. Önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum var. Bugünkü görüşmeler ve imzaladığımız belgeler suretiyle İtalya ile yeni işbirliği alanları değerlendirmeyi kararlaştırdık. İtalya dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasındadır. Ticarette 30 milyar dolar hedefini geride bıraktık.

'AVRUPA GÜVENLİĞİNE KATKIMIZIN FARKINDALAR'

Bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa süre içinde ulaşacağımıza inanıyorum. Savunma sanayinde d yeni projeler yapacağız. İtalya Avrupa'nın güvenliğine katkımızın farkında. AB'ye üyelik hedefimize de katkı sunacak. İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze önemli gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi de önceliğimizdir. İtalya Cumhurbaşkanı ve Meloni'yi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. İtalyan dostlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi