İBB Operasyonunda 4 Kişi Serbest Bırakıldı

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar, bu sabah emniyetteki işlemlerinin bitmesiyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Dört kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verilirken, 48 kişinin savcılık ifadeleri de başladı.

İBB Operasyonunda 4 Kişi Serbest Bırakıldı

19 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ismin gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, İBB bürokratlarına yönelik ikinci dalga operasyonu da gerçekleşti. "Suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık" gibi iddialarla gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri bu sabah sona erdi.

Gözaltı süreleri biten 4 kişinin dün savcılıkta verdikleri ifadenin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildiği, hakimliğin de yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile bu kişileri serbest bıraktığı belirtildi.

İBB Operasyonunda 4 Kişi Serbest Bırakıldı - Resim : 1

48 KİŞİNİN İFADELERİ BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri biten 48 kişi ise sağlık kontrolü sonrasında sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Öğle saatlerinde savcılık ifadeleri başlarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, 17 savcının görevlendirildiğini aktardı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın duruşması için adliyeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, İBB operasyonunda gözaltına alınanların yakınlarının beklediği 7. kata çıkarak bir süre görüştü.

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Kaynak: ANKA

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