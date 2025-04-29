Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma Ziyareti İtalya Basınında: 'İlişkilerde Yeni Bir Dönemin Başlangıcı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin daveti üzerine Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere Roma’ya gitti. İtalya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini iki ülke arasındaki ilişkilerde “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak değerlendirirken, görüşmenin kapsamına dikkat çekti.

Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik etti. Roma’daki Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı’nda Erdoğan’ı, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve beraberindeki heyet karşıladı.

Erdoğan, Villa Pamphili’de Başbakan Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. Zirvede, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkileri daha da ileriye taşıyacak adımların masaya yatırılması bekleniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Erdoğan-Meloni görüşmesinde güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra ekonomi, güvenlik, enerji, savunma ve yapay zeka gibi alanlarda iş birliği konuları gündeme geldi.

'YENİ BİR SAYFA'

İtalyan haber ajansı Agenzia Italia (AGI), görüşmeyi, “İtalya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa” olarak nitelendirirken, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen’in “zirvenin ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğu” yönündeki değerlendirmesine yer verdi. AGI ayrıca, Baykar ile İtalyan Leonardo şirketi arasında imzalanan insansız hava aracı geliştirme anlaşması ve iki ülke arasındaki 32,2 milyar dolarlık ticaret hacmine dikkat çekti.

Il Giornale gazetesi, “Başbakan, Roma’da Türk liderle bir araya geliyor: 500 girişimcinin katılacağı zirve” başlıklı haberinde, Meloni’nin ABD ziyareti sonrası bu zirveyi büyük bir stratejik görüşme olarak planladığını yazdı. Gazete, Türkiye’nin NATO içindeki askeri gücüne ve Avrupa ile olan stratejik bağlarına dikkat çekerken, iki ülkenin savunma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda yakınlaşmasının sürdüğünü belirtti.

Il Manifesto ise görüşmenin Villa Pamphili’de yapılacağını bildirerek, aynı gün Türk ve İtalyan iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Hotel Parco dei Principi’de bir iş forumu düzenleneceğini duyurdu. Secolo D’Italia gazetesi, forumda stratejik öneme sahip sektörlerde görüşmeler yapılacağını, öğleden sonraki oturumda ise Erdoğan ve Meloni’nin siyasi başlıkları ele alacağını yazdı.

'ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ'

Formiche gazetesi ise analizinde, savunma iş birliğinin önemine dikkat çekerek Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, “Leonardo’nun İHA ve yapay zeka teknolojilerindeki engin bilgi birikiminin bu iş birliğini daha da önemli kıldığı” ifadelerine yer verdi. Aynı haberde, Libya, Rusya-Ukrayna Savaşı, Trump sonrası transatlantik ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin de liderlerce değerlendirileceği ifade edildi. Formiche, “Türkiye giderek önemi artan bir partner” başlığıyla Türkiye’nin Avrupa’daki konumunun güçlendiğini vurguladı.

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği de, iki liderin en son 9 Ocak 2025’te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu zirveyle ekonomik, sınai ve adli iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi