Londra'da Yangın Paniği

Londra'nın Maida Vale bölgesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın, çevredeki bir binanın çatısına sıçrayarak 80 kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, yangın yerel saatle 05.30'da (TSİ 07.30) bildirildi. Çatısındaki alevler nedeniyle bina boşaltılırken, yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kaynak: DHA