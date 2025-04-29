Londra'da Yangın Paniği

Londra'da bir elektrik trafosunda başlayan yangın panik yarattı. Çevredeki binaya sıçrayan yangın nedeniyle 80 kişi tahliye edildi.

Londra'da Yangın Paniği

Londra'nın Maida Vale bölgesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın, çevredeki bir binanın çatısına sıçrayarak 80 kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, yangın yerel saatle 05.30'da (TSİ 07.30) bildirildi. Çatısındaki alevler nedeniyle bina boşaltılırken, yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Londra İngiltere Yangın
ABD'de Kayıp Olarak Aranan Kadın Ormanlık Alanda Ölü Bulundu Kayıp Olarak Aranan Kadın Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 5 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 5 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak
Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti
Tarım Arazisi Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat, Bunu Yapan Yandı Geçerli Olamayacak Tarım Arazisi Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat