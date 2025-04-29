İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 5 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü şiddetli saldırılarına devam ediyor. Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalayan İsrail güçleri, 4 Filistinliyi öldürüp 30'dan fazla Filistinliyi ise yaraladı.

İsrail'in Han Yunus'a daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 751 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 314'e, yaralıların sayısı da 117 bin 792'ye yükseldi.

Kaynak: AA