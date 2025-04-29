İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 5 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı

İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine saldırılar gerçekleştirdi. Bombardıman sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 5 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü şiddetli saldırılarına devam ediyor. Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalayan İsrail güçleri, 4 Filistinliyi öldürüp 30'dan fazla Filistinliyi ise yaraladı.

İsrail'in Han Yunus'a daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 751 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 314'e, yaralıların sayısı da 117 bin 792'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
ABD'de Kayıp Olarak Aranan Kadın Ormanlık Alanda Ölü Bulundu Kayıp Olarak Aranan Kadın Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
Çin'de Restoranda Yangın Faciası! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Çin'de Yangın Faciası! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
ÇOK OKUNANLAR
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti
Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş
Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor