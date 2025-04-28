Cumhurbaşkanı'ndan Özel'e Deprem Tepkisi: 'İstanbul'un Yolunu 5 Gün Sonra Hatırladı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal afetlere karşı çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek şehir değildir. Bir kez daha elimizi herkese uzatıyoruz. Gelin yapı stokumuzu yenilemek için beraberce çalışalım" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan ve çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden etkiledi ve endişelendirdi. Depremin sarstığı tüm vatandaşlarımıza bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Hamdolsun herhangi bir can kaybımız veya deprem kaynaklı yaralanan hiçbir vatandaşımız olmadı. Sadece deprem sonrası panikle düşme veya yüksekten atlama sebebiyle 173'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı. Dün de Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Elazığlı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor yine burada Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda vefat eden iki evladımız ve babalarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

'DEPREMİN HABERİNİ ALIR ALMAZ...'

Depremin haberini alır almaz ilgili bakanlarımızı İstanbul'a gönderdim, hızla Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye aldık. 350 noktada vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptık. Toplam altı hava aracı gözlem yapmak üzere havalanmıştır. Operatörlerimiz tarafından 136 ilave baz istasyonu devreye girmiştir. İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk dışında iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Çevre illerdeki belediyelerimiz depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için hemen İstanbul'a koşmuştur. 13 ilçe belediyemizin yanı sıra Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerimizle İstanbul halkının yanında olduk.

ÖZGÜR ÖZEL'E DEPREM TEPKİSİ

Muhalefetin ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün sınıfta kaldığını hepimiz gördük. Hiç kimseyle polemiğe girmemeye özen gösterdik, fakat çarşambadan beri öyle iftiralara maruz kaldık ki inanın bunlara sessiz kalmak mümkün olmuyor. Biz millete saygımızın bir gereği olarak sükûnet ettikçe muhataplarımız çok daha pervasız daha sorumsuz bir dil kullanıyor. Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin Genel Başkanı, İstanbul'un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken, Sayın Genel Başkan miting yaptı. Daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı. Ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı. İstanbul'a da dayanışma için değil, yolsuzluk soruşturmasında ortaya saçılan yeni skandalların üzerine bant çekmek için geldi. Bakın bu trajik bir konudur. Bu milletin gündeminden tamamen kopmak demektir. Görüyoruz ki tüm dostane uyarılarımıza rağmen, 6 Şubat depremlerinde milletimizi rencide eden hatalardan ders alınmadı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara sesleniyorum; İstanbul siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek şehir değildir. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur. Son 23 yılda şehirlerimizi depremlere hazırlama konusunda büyük mücadele içinde olduk. İlçe belediyelerimizin ve TOKİ'mizin nasıl çaba içinde olduğu herkesin malumudur. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın detaylarını Çarşamba günü partimizin grup toplantısında milletimizle paylaşacağım. Şayet bu konuda muhalefetin ve marjinal çevrelerin baskılarına teslim olsaydık çok daha acı verici hadiselerle karşılaşırdık. Biz milletimizin güvenliği ve huzuru için ne yapmamız gerekiyorsa onu hayata geçirmekte kararlı davrandık.

'GELİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞALIM'

Deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlıkla ilgili konuları gündelik siyasetin geçici tartışmalarının dışında tutalım. Bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız. Bugün herkese elimizi uzatıyoruz, gelin hep beraber omuz omuza verelim, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 30 Nisan Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi