Liseliler Beşiktaş Meydanı'nda Eylem Yaptı

Proje okul uygulamasıyla binlerce öğretmenin görev yerlerinin değiştirilmesi ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı liseliler Beşiktaş Meydanı'nda buluştu. Liselilere, üniversite öğrencileri de desteğe geldi. "Yaşasın öğrenci dayanışması" sloganları atıldı.

Proje okul uygulamasıyla 3 bine yakın öğretmenin görev yeri değiştirilmesi üzerine öğrenciler okullarda eylemler yapmıştı. Öğrenciler proje okul uygulamasına atamalarda liyakatsizlik yapıldığı, atamaların iktidara yakın Eğitim Bir-Sen tarafından belirlendiği gerekçesiyle karşı çıktı. Öğrenciler proje okul uygulamasının sona erdirilmesini, tutuklu öğrencilerin serbest bırakılmasını, bilimsel laik ve parasız eğitim talep etti.

'İRADEMİZE, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz liseliler bugün burada hakkımız olanı almak, taleplerimizi tüm halkımıza duyurmak ve senelerdir içimizde alevlenen öfkeyi sokakla buluşturmak için toplandık. Öğrenciler yıllardır bu sömürü düzeni karşısında sindirilmeye, baskılarla korkutulmaya çalışıldı. Fakat bizler irademize, geleceğimize ve okullarımıza sahip çıkmak, zindanlarında esir tutulduğumuz bu düzene karşı haykırmak için önce okullarımızda oturduk, şimdi meydanlarımızda ayaktayız. Eğitim halkımızın can damarıdır ve biz bu damarı tıkamaya çalışan adaletsizliklere dur diyoruz."

Saraçhane eylemlerinde tutuklanan ve MESEM uygulamasında yaşamını yitiren gençlere de değinilen açıklamada "Bizim yaşlarımıza erișemeden hayattan koparılan, yasal protesto hakkın kullandığı için kriminalleştirilen, düzeniniz altında suça sürüklenen, zulüm gören ve yaşam ışıkları söndürülen çocukların ve gençlerin hepsi için, Berkin Elvan, Rabia Naz, Ali İsmail Korkmaz ve şu an tutuklu bulunduğu için aramızda olamayan liseli sıra arkadaşımız Boran Yusuf Aslan ve 49 arkadaşımız ve daha birçoğu için buradayız. Bugün burada 'Talihsiz' lafıyla süslediğiniz, fakat hayatları doğdukları an gözden çıkarılmış olan arkadaşlarımız ölümlerinin hesabını soruyoruz. 14 yaşındaki Arda Tonbul sac büküm makinesine sıkışarak, 17 yaşındaki Alperen Enes Ural inşaatta doğal gaz borusu döşerken yüksekten düşerek, 17 yaşındaki Muratcan Eryılmaz inşaatta yüksekten düşerek, 15 yaşındaki Erol Can Yavuz üzerine sunta bloklarının devrilmesi ile, 17 yaşındaki Ömer Çakar klima tesisatı döşerken ikinci kattan aşağı düşerek, 16 yaşındaki Zekai Dikici ve 15 yaşındaki Alperer hayatını Kocayavuz inşaatta yüksekten düşerek, 17 yaşındaki Ulaş Dumlu atık havuzuna düşerek kaybetti. Hayatları bir makinenin dişlisi durumuna indirgenen çocuk ve genç arkadaşlarımızın ölümlerinin sorumlusunun MEB tarafından uygulanan Mesleki Eğitim Merkezleri olduğunu biliyoruz. 'MESEM' ifşalamaktan korkmuyoruz. Biz işletmecilerin işçisi, hizmetçisi, ucuz iş gücü fırsatı değil; öğrenciyiz, eğitimin dışına itilmiş 1.5 milyon çocuğuz" ifadelerine yer verildi.