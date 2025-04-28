Savcıyı Makamında Tehdit Etmişti! Mustafa Kemal Zengin'in Avukatından Şok Talep

Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratan 'Yenidoğan Çetesi' davasının beşinci duruşması bugün görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4. duruşmanın 5'inci gününde, suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma saat 11.00 sıralarında, Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonda yakalanan ve haklarında iddianame düzenlenen sanıkların kimlik tespitleriyle başladı. Duruşmada sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edildi.

Duruşmada konuşan Damla Atakın'ın avukatı müvekkilinin bebek ölümleriyle ilgisinin olmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Duruşmada sanık avukatlarının beyanları alınıyor.

'TORBA YASA GİBİ TORBA İDDİANAME'

CİMER şikayeti yaparak soruşturmanın başlamasını sağlayan hemşire Deniz Korkmaz’ın avukatı tanıkların sanık hakkında beyanda bulunmadığını belirtti. Etkin pişmanlıktan faydalandığı için tutukluluk süresinin son bulmasını talep eden avukat, müvekkili için “CİMER şikayeti yaparak böyle bir soruşturmanın başlamasını sağladı” dedi. Deniz Korkmaz hakkında ev hapsi dahil adli kontrol tedbirinin uygulanmasını istedi.

Dursun Eryılmaz'ın avukatı ise, iddianamenin hatalı düzenlendiğini belirterek müvekkilinin mağdur edildiğini söyledi. Yenidoğan Çetesi soruşturması başladığı dönemde dosyadaki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin için, "Torba yasa gibi torba iddianame hazırlamıştır" dedi. Avukatı müvekkili Eryılmaz'ın tahliyesini talep etti.

'TEHDİT DOSYASI AYRILSIN'

Tutuklu sanık Gözde Polat'ın avukatı, "Müvekkilimin tek görevi kendisine verilen epikriz raporlarını hastane sistemine girmektir. İçeriğini bilmesi, değerlendirme yapması mümkün değildir. 22 yaşında gençliğinin baharında olan, memuriyetini yeni eline almış iş aşkı yüksek olan genç bir kızın tahliyesini talep ederim" dedi.

Savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in avukatı ise, "Müvekkilim bebek ölümlerinden tutuksuzdur. Tehdit dosyasının bu duruşmadan ayrılmasını ve tahliyesini talep ediyorum" beyanında bulundu. Tutuklu sanık Şeyhmus Çelik’in avukatı ise, müvekkilinin sağlık sorunları ve KOAH rahatsızlığını olduğunu belirtti. Tedavisinin yarım kaldığını, hastane şartlarının yeterli olmadığını, sanığın ilacının ve çok sayıda aşısı olduğunu dile getiren avukatı, adli kontrol tedbirleri dahil sanığın tahliyesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme avukat beyanlarının alınmasının ardından duruşmayı 29 Nisan Salı günü saat 10.00'a erteledi.

Kaynak: DHA-İHA