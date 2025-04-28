Ehliyeti Olanlar Dikkat! Kritik Uyarı Yapıldı, O Tarihte Sona Erecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 2016 yılı ve öncesinde düzenlenen sürücü belgelerinin geçerliliğinin 31 Temmuz 2025'te sona ereceğini açıkladı. Bu nedenle, başvuru yoğunluğu nedeniyle mağduriyet yaşamamak için vatandaşların en kısa sürede randevu alarak başvurularını tamamlamaları tavsiye ediliyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğuna dikkat çekildi. Başvuru sürecinde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemek için randevu alınması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlar, Alo 199, randevu.nvi.gov.tr veya e-Devlet üzerinden randevu alarak işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirler.

Kaynak: AA