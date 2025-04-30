Bakan Uraloğlu Açıkladı! 1 Mayıs’ta Ücretsiz Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hangi ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne bir gün kala önemli bir yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini hatırlattı.

Bakan Uraloğlu Açıkladı! 1 Mayıs’ta Ücretsiz Olacak - Resim : 1

'ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK'

26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak.

Bakan Uraloğlu Açıkladı! 1 Mayıs’ta Ücretsiz Olacak - Resim : 2

Kaynak: AA

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1 Mayıs Abdulkadir Uraloğlu
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