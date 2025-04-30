Bakan Uraloğlu Açıkladı! 1 Mayıs’ta Ücretsiz Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne bir gün kala önemli bir yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini hatırlattı.

'ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK'

26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak.

Kaynak: AA