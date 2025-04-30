Emekli Astsubay Eşini Öldürüp İntihar Etmişti: Kan Donduran Cinayette 'Geride Mektup Bıraktılar' İddiası

Aksaray'a 2 yıl önce tayini edilerek gelerek emekli olan ve 6 ay önce de ikamet ettikleri eve taşınan Cesur Bulanık, dün saat 17.00 sıralarında 14 yaşındaki oğlu Y.T.B.'yi odasına kilitledi. Tabancayla 45 yaşındaki eşi Nazmiye Bulanık’ı göğsünden vuran 46 yaşındaki Cesur Bulanık, ardından aynı silahla intihar etti.

KADIN OLAY YERİNDE ERKEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan Y.T.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım isterken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Pencereden eve giren ekipler, çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Bulanık'ın hayatına kaybettiği belirlendi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cesur Bulanık da hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekiplerin şok geçirmiş halde bulduğu Y.T.B. ise sakinleştirilerek Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ÇOCUK TEYZESİNE TESLİM EDİLDİ

Çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketleri Sivas'tan gelen yakınları tarafından alındı. Çiftin çocukları Y.T.B.'nin de teyzesine teslim edildiği öğrenildi.

'BİRLİKTE İNTİHAR ETME KARARI ALMIŞLAR'

Cenazeleri teslim alan yakınlarından Cesur Bulanık’ın teyzesinin oğlu Soner Erdoğan, polisten edindikleri bilgilere göre evde 5 sayfalık bir veda mektubu bulunduğunu; mektupta çiftin birlikte intihar etme kararı aldıkları ve yan yan gömülmek istediklerinin yazıldığını ifade etti. Erdoğan, kendilerinin de cenazeleri Gemerek İlçesinin Eskiyurt köyünde defnedeceklerini açıkladı.

‘HELLALİK İSTEMİŞ’

Erdoğan, Cesur Bulanık’ın olaydan bir gün önce ağabeyini arayarak helallik istediğini birkaç yakınına da aynı içerikte mesajlar attığını belirterek, ‘Biz de şoktayız” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA