1 Mayıs Öncesi ‘Taksim’ Operasyonu: 14 Gözaltı

1 Mayıs’ta Taksim’de provokasyon hazırlığı yaptığı öne sürülen 22 şüpheliye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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1 Mayıs Öncesi ‘Taksim’ Operasyonu: 14 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' öncesi yasak olmasına rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yaptığı iddia edilen 22 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi yakalandı.

Kişilere ait dijital materyallere el konulurken, 8 kişiye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da 1 Mayıs Öncesi Çok Sayıda Gözaltı!İstanbul’da 1 Mayıs Öncesi Çok Sayıda Gözaltı!Güncel

Kaynak: DHA

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1 Mayıs Taksim
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