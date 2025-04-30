1 Mayıs Öncesi ‘Taksim’ Operasyonu: 14 Gözaltı
1 Mayıs’ta Taksim’de provokasyon hazırlığı yaptığı öne sürülen 22 şüpheliye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' öncesi yasak olmasına rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yaptığı iddia edilen 22 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi yakalandı.
Kişilere ait dijital materyallere el konulurken, 8 kişiye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
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