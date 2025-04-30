Samsun'da Evde Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yangın, Kurtuluş Mahallesi’ndeki üç katlı bir apartmanın birinci katında saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı odada bulunan 41 yaşındaki zihinsel engelli Erdem Ekinci, dumandan etkilenerek ağır şekilde zehirlendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Ekinci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA