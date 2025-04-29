İstanbul’da 1 Mayıs Öncesi Çok Sayıda Gözaltı!

İstanbul'da 1 Mayıs öncesi çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 76 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’da 1 Mayıs Öncesi Çok Sayıda Gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yapanlara yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğü bu kapsamda çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 76 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da 1 Mayıs Öncesi Çok Sayıda Gözaltı! - Resim : 1

Adreslerde yapılan aramalarda bazı doküman ve dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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