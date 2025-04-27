Bursa'da Sahil Şeridindeki Seyyar Satıcılara Operasyon Düzenlendi

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde yaya kaldırımını işgal eden seyyar satıcılara büyükşehir zabıta ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. 12 tezgaha el konulurken, direnen satıcılara da polis müdahale etti.

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Bursa'da Sahil Şeridindeki Seyyar Satıcılara Operasyon Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, polis desteğiyle sık sık sahil kesimindeki seyyar satıcılara operasyon düzenliyor. İşportada midyeden kıyafete, oyuncaktan meyveye kadar birçok satıcıyı sahilden kaldıran zabıta ekiplerine direnenler oldu.

60 polis ve zabıtanın katıldığı operasyonda 12 tezgaha el konulurken, yaya kaldırımını işgal edenlere idari yaptırım uygulandı. Seyyar satıcılar için de tespit tutanağı düzenlenip encümene sevk kararı alındı. Bu kişilere yaklaşık 3 bin lira da pazar cezası kesiliyor.

Büyükşehir ekipleri, Mudanya, Güzelyalı, Gemlik, Kumla, Kurşunlu gibi sahil bandında seyyar satıcıları izin verilmeyeceğini ifade ederken, zabıtaya zorluk çıkaran iki kişi ise polislerce sakinleştirildi.
Oyuncak satan bir kadın da ekiplere tepki gösterirken yarın yine geleceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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