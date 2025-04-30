Almanya’da Koalisyon Tartışmaları, Sosyal Demokratlardan Onay Çıktı

Almanya’da şubat ayında yapılan erken genel seçimde üçüncü parti pozisyonuna gerileyen Sosyal Demokrat Parti’nin (CDU) üyeleri, seçimin galibi Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU ile koalisyon anlaşmasına onay verdi. SPD tarafından bugün yapılan açıklamada, SPD üyelerinin anlaşmaya destek verdiği açıklandı.

200 BİN PARTİ ÜYESİ OY KULLANDI

SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, gerçekleştirdiği basın toplantısında, koalisyon anlaşması için yapılan oylamaya 358 bin SPD üyesinden 200 bininin katıldığını aktardı. Oylamaya katılan SPD üyelerinin yüzde 84,6'sının koalisyon anlaşmasına onay verdiğini vurgulayan Miersch, sonucun sevindirici olduğunu kaydederek üyelere teşekkür etti. SPD'nin onayının ardından parti liderlerinin gelecek pazartesi başkent Berlin'de koalisyon anlaşmasını imzalaması bekleniyor.

Kaynak: DHA